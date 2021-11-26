МОХАММЕД ЗАМАН

МОХАММЕД ЗАМАН - иранский рисовальщик и живописец 2-й половины XVII века. Работал между 1649 годом и 1701 годом, придворный художник Сефевидов.

Один из пер­вых иранских ху­дож­ни­ков «ев­ропейского сти­ля». Тра­диционную ико­но­гра­фию , ком­по­зи­цию и приё­мы со­еди­нял в сво­их ра­бо­тах с за­им­ст­во­ва­ния­ми из фламанских и итальянских гра­вюр, вы­полнен­ных с кар­тин П.П. Ру­бен­са, Г. Ре­ни и др.; пы­тал­ся при­ме­нять пер­спек­ти­ву, све­то­тень, цве­то­вую мо­де­ли­ров­ку.

Из­вест­но около 40 про­из­ве­де­ний с под­пи­сью Мохаммеда Замана.: ил­лю­ст­ра­ции [в том числе к «Шах­на­ме» Фир­до­уси (1669 год, Мет­ро­по­ли­тен- му­зей , Нью-Йорк), 4 ми­ниа­тю­ры к ру­ко­пи­си «Хам­се» Ни­за­ми Гянд­же­ви для ша­ха Тах­мас­па (1539-1543 годы), ис­пол­нен­ные в 1675-1676 годах (Бри­тан­ская библиотека, Лон­дон; ча­ст­ное со­б­ра­ние)], ми­ниа­тю­ры «Бах­рам Гур уби­ва­ет дра­ко­на» (1675 год, Бри­тан­ская библиотека) и др., ри­сун­ки на отдельных лис­тах, ла­ко­вые рос­пи­си.