МОХАММЕД ЗАМАН
МОХАММЕД ЗАМАН - иранский рисовальщик и живописец 2-й половины XVII века. Работал между 1649 годом и 1701 годом, придворный художник Сефевидов.
Один из первых иранских художников «европейского стиля». Традиционную иконографию, композицию и приёмы соединял в своих работах с заимствованиями из фламанских и итальянских гравюр, выполненных с картин П.П. Рубенса, Г. Рени и др.; пытался применять перспективу, светотень, цветовую моделировку.
Известно около 40 произведений с подписью Мохаммеда Замана.: иллюстрации [в том числе к «Шахнаме» Фирдоуси (1669 год, Метрополитен- музей, Нью-Йорк), 4 миниатюры к рукописи «Хамсе» Низами Гянджеви для шаха Тахмаспа (1539-1543 годы), исполненные в 1675-1676 годах (Британская библиотека, Лондон; частное собрание)], миниатюры «Бахрам Гур убивает дракона» (1675 год, Британская библиотека) и др., рисунки на отдельных листах, лаковые росписи.