МЕСИХИ Иса

Турецкий по­эт, кал­ли­граф .

Учил­ся в Стам­бу­ле , но за­кон­чен­но­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Слу­жил сек­ре­та­рём при вел. ве­зи­ре Ха­ди­ме Али-па­ше, ко­то­рый ока­зы­вал по­эту по­кро­ви­тель­ст­во. По­сле его смер­ти (в 1511) вер­нул­ся в Бос­нию, где умер в бед­но­сти.

Ав­тор пер­во­го тур. шех­рен­ги­за (раз­но­вид­но­сть го­род­ской по­эмы) «Вос­хва­ле­ние кра­сав­цев Эдир­не» («Şehrengiz der medh-i cüvânân-i Edirne», нач. 16 в.) и пер­во­го тур. пись­мов­ни­ка «Сто­ле­пе­ст­ко­вая ро­за» («Gül-i Sadberg», нач. 16 в.), счи­тав­ше­го­ся об­раз­цом эпи­сто­ляр­но­го сти­ля. Для ли­ри­ки М. ха­рак­тер­ны ге­до­ни­стич. мо­ти­вы, яр­кая об­раз­ность, изя­ще­ст­во фор­мы. Уже при жиз­ни М. его мер­сийе (эле­гия) на смерть Али-па­ши, касыда «Ве­сен­ние сти­хи» («Ba­hariye») и мю­реб­ба (раз­но­вид­ность стро­фи­ки) «Про­бу­ж­де­ние вес­ны» («Mü­rebba», рус. пер. 1791) бы­ли при­зна­ны эта­ло­на­ми со­от­вет­ст­вую­щих жан­ро­вых форм. С пе­ре­во­дов «Про­бу­ж­де­ния вес­ны» на ла­тынь (1774), италь­ян­ский (1787), фран­цуз­ский (1789) и не­мец­кий (1796) язы­ки на­ча­лось зна­ком­ст­во Ев­ро­пы с тур. ли­те­ра­ту­рой.

Сочинение:

Ли­те­ра­ту­ра Вос­то­ка в сред­ние ве­ка: тек­сты. М., 1996. С. 187–191.

Автор статьи: А. В. Об­раз­цов.