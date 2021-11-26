КЫЗЫЛБАШИ

Кызылбаши́ ( тюрк . «красноголовые» — от головного убора с 12 пурпурными полосками по числу имамов у имамитов ) — союз племен (оймаков) исламизированных огузов — туркоманов , расселившихся от Малой Азии через Сирию до Караджадага (первоначально шамлу, румлу, устаджлу, текелю, афшар , каджар, зулкадар, к которым позднее присоединились другие родоплеменные объединения — иляты ). С середины XV в. — военизированная корпорация, главная опора суфийского ордена (братства — тарика) сафавийя . Социальное расслоение среди К. отразилось на религиозных различиях между верхушкой, в большинстве приверженной умеренному шиизму имамитов, и низами, среди которых пользовались успехом крайние шиитские учения. К. выступили как ударная сила дома Сефевидов в борьбе, с одной стороны, с исповедовавшими суннизм династиями Ак-Коюнлу и Дербенди , а также Османской империей , с другой — с христианскими царствами и народностями Кавказа (прежде всего Грузии). Набеги К. на Дагестан привели к их столкновению с ширваншахами , в котором они не раз терпели поражения (1460, 1488).

Воспользовавшись междоусобиями среди Ак-Коюнлу, К. в 1499 восстали под началом шайха Исмаила ( Исмаил I ), в котором рядовые соплеменники видели полубожественное существо, в 1500—1503 опустошили Ширван и овладели всем Иранским Азербайджаном . При Тахмаспе I их ханы практически безраздельно распоряжались Сефевидской державой, противоборствуя между собой. Находясь под формальным руководством «верховного заместителя» (халифат ал-хулафа) и будучи как послушники ( муриды ) царствующей династии подчинены этике «суфийства» (суфигари), К. противопоставляли себя « таджикам » — чиновникам и райятам из оседлых иранцев (см. Иранцы 3). Из их среды на протяжении XVI в. назначался главнокомандующий вооруженными силами — эмир эмиров (амир ал-умара) — и воспитатели царевичей (шахзадэ). Всемогущество К. ограничил Аббас I , хотя и после него они оставались одной из наиболее влиятельных групп иранской элиты, составляя корпус тяжеловооруженной кавалерии курчи (во главе с курчибаши): из Афшаров и Каджаров вышли шахские династии, сменившие Сефевидов (поэтому выходцев из Ирана, безотносительно к их происхождению, в допетровской Руси именовали «кизылбашами»). В Анатолии при Османах К. называли туркоманов (реже курдов ), которые тайно исповедовали шиизм и пользовались самоназванием «алеви», неоднократно восставая против Стамбула в XVI — начале XVII в. В Афганистане (преимущественно в Кабуле и окрестностях) К. — тюркоязычные шииты, потомки оставшихся в стране воинов Надир-шаха Афшара .

Лит. : Петров И. И. Данные источников о составе воинских контингентов Исмаила I // Народы Азии и Африки. (1964), № 3; Aubin J. Etudes safavides // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 1959. Vol. 2. Pt 1; Babinger F . Marino Sanuto‘s Tagebucher als Quelle zur Geschichte der Safawijja // Oriental Studies Presented to E. G. Browne. Cambridge, 1922. P. 28—50; Minorsky V. The Supporters of the Lords of Ardabil // Tadhkirat al-muluk. London, 1943; Idem. Shaykh Bali-efendi on the Safavids // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. XX (1957); Savory R. M. The Qizilbash, Education and the Arts // Turcica. VI (1975); Idem. The Significance of the Political Murder of Mirza Salman // Islamic Studies. III. 1964. P. 181—191.