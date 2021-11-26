КОВСИ ТЕБРИЗИ
КОВСИ ТЕБРИЗИ (псевдоним; настоящее имя Алиджан Ковси Исмаил оглы) - азербайджанский поэт начала XVII века.
Родился в Тебризе в семье ремесленника. Получил начальное духовное образование в Тебризе и Исфахане. Путешествовал по Ирану, Индии, Кавказу. Писал на азербайджанском языке; продолжал традиции Несими и Физули.
Творчество Ковси Тебризи способствовало сближению литературного языка с народной речью. Основной жанр лирики Ковси Тебризи - газель; её главные темы - воспевание Творца, красоты природы, любви к женщине, обличение порока и лжи; она проникнута призывами к добру и справедливости. Стихи Ковси Тебризи отличаются изяществом формы, богатством интонации.
Собрание стихов (диван) Ковси Тевризи сохранилось лишь в двух списках (находятся в Британском музее в Лондоне и Государственном музее Грузии в Тбилиси).
Сочинения:
Сечилмиш əсəрлəри. Бакы, 1958;
Антология азербайджанской поэзии. М., 1960. Т. 2. С. 73–75.