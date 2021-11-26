КОВСИ ТЕБРИЗИ

КОВСИ ТЕБРИЗИ (псевдоним; настоящее имя Алид­жан Ков­си Ис­ма­ил ог­лы) - азербайджанский по­эт начала XVII века.

Ро­дил­ся в Теб­ри­зе в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. По­лу­чил на­чаль­ное ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние в Теб­ри­зе и Ис­фа­ха­не. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ира­ну , Ин­дии , Кав­ка­зу. Пи­сал на азербайджанском язы­ке; про­дол­жал тра­ди­ции Не­си­ми и Фи­зу­ли.

Твор­че­ст­во Ковси Тебризи спо­соб­ст­во­ва­ло сбли­же­нию литературного язы­ка с народной ре­чью. Основной жанр ли­ри­ки Ковси Тебризи - га­зель; её главные те­мы - вос­пе­ва­ние Твор­ца, кра­со­ты при­ро­ды, люб­ви к жен­щи­не, об­ли­че­ние по­ро­ка и лжи; она про­ник­ну­та при­зы­ва­ми к до­б­ру и спра­вед­ли­во­сти. Сти­хи Ковси Тебризи от­ли­ча­ют­ся изя­щест­вом фор­мы, бо­гат­ст­вом ин­то­на­ции.

Со­б­ра­ние сти­хов (ди­ван) Ковси Тевризи со­хра­нилось лишь в двух спи­сках (на­хо­дят­ся в Британском му­зее в Лон­до­не и Государственном му­зее Гру­зии в Тби­ли­си).

Сочинения:

Се­чил­миш əсəр­лə­ри. Ба­кы, 1958;

Ан­то­ло­гия азер­бай­джан­ской по­эзии. М., 1960. Т. 2. С. 73–75.