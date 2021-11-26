КАРАГЁЗ

КАРАГЁЗ - турецкий на­род­ный те­не­вой те­атр ку­кол.

На­зван по име­ни его главного ге­роя. Воз­ник в конце XV - начале XVI веков. Су­ще­ст­ву­ет це­хо­вая ор­га­ни­за­ция ка­ра­гёз­чи­ков (так называемый эс­наф), во гла­ве ко­то­рой сто­ит ста­рос­та (кя­хья). В труп­пу, как пра­ви­ло, вхо­дит не ме­нее шес­ти че­ло­век: хо­зя­ин (ус­та), его по­мощ­ник (чы­рак), пев­цы и му­зы­кан­ты (яр­дак), а так­же ре­к­ви­зи­то­ры, но­силь­щи­ки и другие. Пред­став­ле­ния обыч­но уст­раи­ва­ют­ся в ко­фей­нях, в ча­ст­ных до­мах на це­ре­мо­нии об­ре­за­ния маль­чи­ков, на ба­зар­ных пло­ща­дях и т. п.

В пе­ри­од рас­цве­та Карагёза (XVIII век) спек­так­ли иг­ра­лись толь­ко в ме­сяц Ра­ма­дан по но­чам, ко­гда му­суль­ма­не мо­гут при­сту­пать к тра­пе­зе. Су­ще­ст­во­ва­ло 28 сю­же­тов по чис­лу дней Ра­ма­да­на. Пе­ред эк­ра­ном (ай­на) из шёл­ка или ба­ти­ста рас­по­ла­га­ет­ся не­боль­шой ан­самбль из двух- трёх му­зы­кан­тов, иг­раю­щих на тре­щот­ке (зил), флей­те (ка­муш), ба­ра­ба­нах (дай­рэ). Спек­такль ве­дёт один куколь­ник (ка­ра­гёзд­жи), управ­ляю­щий те­не­вы­ми фи­гу­ра­ми и оз­ву­чи­ваю­щий всех пер­со­на­жей. Фи­гур­ки (тес­ви­ры) раз­ме­ром 25-30 см из­го­тав­ли­ва­ют­ся из вы­де­лан­ной верб­люжь­ей ко­жи, рас­кра­ши­ва­ют­ся крас­ной и зе­лё­ной крас­кой. Кук­лы управ­ля­ют­ся ко­рот­ки­ми тро­стя­ми. Ка­ра­гёз - тип за­ви­ст­ли­во­го и про­сто­душ­но­го тур­ка, ко­то­рый лю­бит по­спо­рить, по­те­шить­ся над ок­ру­жаю­щи­ми; он ост­ро­умен и на­ход­чив, но в дра­ках бы­ва­ет по­бит. Обыч­но изо­бра­жа­ет­ся с чёр­ной бо­ро­дой, в кол­па­ке, го­во­рит про­сто­на­род­ным язы­ком (в от­ли­чие от другого основного пер­со­на­жа - Хад­жи­ва­та, оли­це­тво­ряю­ще­го спесь и бах­валь­ст­во, ще­го­ляю­ще­го вы­ра­же­ния­ми, смысл ко­то­рых не все­гда по­ни­ма­ет). По­ми­мо Ка­ра­гё­за и Хад­жи­ва­та в пред­став­ле­ни­ях уча­ст­ву­ют кре­сть­я­не, да­ма, дер­виш, а так­же Араб, Ар­мя­нин, Грек, Фран­цуз, Ев­рей и другие. В ос­но­ве спек­так­ля - ко­мические диа­ло­ги Ка­ра­гё­за и Хад­жи­ва­та (Ка­ра­гёз го­во­рит ба­сом, Хад­жи­ват гну­са­вит) и по­та­сов­ки ме­ж­ду ни­ми. Ин­три­га за­клю­ча­ет­ся в же­ла­нии дру­зей об­ма­нуть друг дру­га, что им по­оче­рёд­но уда­ёт­ся. Тра­ди­ци­он­но пред­став­ле­ние вклю­ча­ло 4 час­ти: про­лог (вы­ход Хад­жи­ва­та, чте­ние им мо­литв, пе­ние ду­хов­ной по­эзии и при­зы­ва­ние Ка­ра­гё­за); диа­лог-спор Хад­жи­ва­та и Ка­ра­гё­за; ко­мическая сцен­ка с по­та­сов­ка­ми и не­при­стой­но­стя­ми; эпи­лог, в ко­то­ром Ка­ра­гёз про­сит у зри­те­лей про­ще­ния за всё сыг­ран­ное.

Схо­жий с Карагёзом те­не­вой те­атр и пер­со­на­жи су­щест­ву­ют и в греческой народной куль­ту­ре. Сю­жет греческого «Ка­ра­гё­зи­са» ана­ло­ги­чен ту­рец­ко­му, но в спек­так­лях дейст­ву­ют и пер­со­на­жи греческой ис­то­рии, ми­фо­ло­гии, фольк­ло­ра .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)