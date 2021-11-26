КАРАГЁЗ
КАРАГЁЗ - турецкий народный теневой театр кукол.
Назван по имени его главного героя. Возник в конце XV - начале XVI веков. Существует цеховая организация карагёзчиков (так называемый эснаф), во главе которой стоит староста (кяхья). В труппу, как правило, входит не менее шести человек: хозяин (уста), его помощник (чырак), певцы и музыканты (ярдак), а также реквизиторы, носильщики и другие. Представления обычно устраиваются в кофейнях, в частных домах на церемонии обрезания мальчиков, на базарных площадях и т. п.
В период расцвета Карагёза (XVIII век) спектакли игрались только в месяц Рамадан по ночам, когда мусульмане могут приступать к трапезе. Существовало 28 сюжетов по числу дней Рамадана. Перед экраном (айна) из шёлка или батиста располагается небольшой ансамбль из двух- трёх музыкантов, играющих на трещотке (зил), флейте (камуш), барабанах (дайрэ). Спектакль ведёт один кукольник (карагёзджи), управляющий теневыми фигурами и озвучивающий всех персонажей. Фигурки (тесвиры) размером 25-30 см изготавливаются из выделанной верблюжьей кожи, раскрашиваются красной и зелёной краской. Куклы управляются короткими тростями. Карагёз - тип завистливого и простодушного турка, который любит поспорить, потешиться над окружающими; он остроумен и находчив, но в драках бывает побит. Обычно изображается с чёрной бородой, в колпаке, говорит простонародным языком (в отличие от другого основного персонажа - Хадживата, олицетворяющего спесь и бахвальство, щеголяющего выражениями, смысл которых не всегда понимает). Помимо Карагёза и Хадживата в представлениях участвуют крестьяне, дама, дервиш, а также Араб, Армянин, Грек, Француз, Еврей и другие. В основе спектакля - комические диалоги Карагёза и Хадживата (Карагёз говорит басом, Хадживат гнусавит) и потасовки между ними. Интрига заключается в желании друзей обмануть друг друга, что им поочерёдно удаётся. Традиционно представление включало 4 части: пролог (выход Хадживата, чтение им молитв, пение духовной поэзии и призывание Карагёза); диалог-спор Хадживата и Карагёза; комическая сценка с потасовками и непристойностями; эпилог, в котором Карагёз просит у зрителей прощения за всё сыгранное.
Схожий с Карагёзом теневой театр и персонажи существуют и в греческой народной культуре. Сюжет греческого «Карагёзиса» аналогичен турецкому, но в спектаклях действуют и персонажи греческой истории, мифологии, фольклора.