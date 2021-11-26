КАРАДЖАОГЛАН

КАРАДЖАОГЛАН - турецкий по­эт.

Ро­дил­ся в го­рах на юге Тур­ции. Стран­ст­во­вал по Ана­то­лии , Егип­ту, Ин­дии. Свои сти­хи, свя­зан­ные с на­род­но-пе­сен­ной тра­ди­ци­ей, Караджаоглан - один из наи­бо­лее зна­чительных пред­ста­ви­те­лей ашуг­ской по­эзии (смотрите Ашуг), ис­пол­нял в со­про­во­ж­де­нии са­за. Со­хра­ни­лось 480 сти­хо­тво­ре­ний, вос­пе­ваю­щих лю­бовь, кра­со­ту при­ро­ды, со­дер­жа­щих кри­ти­ку со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти и об­щественных по­ро­ков. Многие сти­хи по­свя­ще­ны кра­са­ви­це Ка­ра­кыз, в ко­то­рую, со­глас­но ле­ген­де, был влюб­лён Караджаоглан. Про­из­ве­де­ния Караджаоглана бы­ли за­пи­са­ны лишь в XIX веке. Твор­че­ст­во Караджаоглана спо­соб­ст­во­ва­ло пе­ре­хо­ду турецкой по­эзии к сил­ла­бо­то­ни­ке, об­нов­ле­нию об­раз­но­сти и уп­ро­ще­нию литературного язы­ка.

Сочинения:

Bütün şiirleri / Hzr. Cahit Öztelli. İst., 1974;

Ту­рец­кая ашык­ская по­эзия / Пре­дисл. и ком­мент. Х. Ко­рог­лы. М., 1983.