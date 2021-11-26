КАДЖАР (КАДЖАРСКАЯ ДИНАСТИЯ)

Каджары (Каджарская династия) — династия правителей Ирана (1796—1925) из тюркского племени каджаров.

Основатель династии Ага-Мохаммед-шах , не оставивший потомства, передал власть своему племяннику Баба-хану, принявшему тронное имя Фатх-Али-шах (1797—1834). Вовлечение Ирана в орбиту влияния европейских великих держав, и в первую очередь России, стало причиной двух русско-иранских войн, завершившихся потерей территорий Вост. Закавказья. Попытка Мохаммад-шаха (1834—1848) компенсировать тяжесть поражения подтверждением своего сюзеренитета над Гератом (1837—1838) также потерпела неудачу.

Незавершенность военной реформы, проводившейся силами европейских инструкторов, зависимость власти от племенных ополчений, выступавших на стороне новых искателей трона, поставили третьего каджарского шаха Насер-од-Дина (1848—1896) перед необходимостью продолжения преобразований, начатых в правление его деда, Фатх-Али шаха. Насущность изменений диктовало и развернувшееся в Иране народное движение — бабидские восстания, в ходе которых звучали призывы к свержению К. Ядром модернизационных начинаний стала набольшая группа реформаторов, сплотившихся вокруг двух садр-азамов (первых министров): Таки-хана Фаррахани и Хусейн-хана Мошир од-Доуле. Проводившиеся в два этапа реформы вызвали резкое неприятие провинциальной администрации, ханов племен, двора и большинства глав шиитского духовенства. Двойственность позиции шаха, опасавшегося за свою власть, лишь усиливала сопротивление системы, возможности которой были очень велики. В 1870—1880-х Насер-од-Дин трижды посетил Европу. Экскурсионно-ознакомительный стиль этих визитов (именно в таком ключе монарх описал свои впечатления от европейских путешествий) был ширмой для подготовки новых концессионных соглашений с Россией и Великобританией. Выступавшие как конкуренты в освоении иранского рынка, они во 2-й половине XIX в. заметно усилили свои политические позиции в Иране.

Рост общественного недовольства политикой К., заявлявший о себе мощными протестными движениями ( Табачные бунты ), активностью эмигрантской прессы и деятельностью тайных обществ, в период правления Мозаффар-од-Дин-шаха (1896—1907) сформировал в стране революционную ситуацию. В ходе Конституционной революции в Иране 1905—1911 Мозаффар-од-дин был вынужден под давлением демократических сил подписать указ о созыве парламента, а его сын Мохаммад-Али-шах (1907—1909) утвердить 7 октября 1907 Основной закон. Организованный шахом силами персидской Казачьей бригады контрпереворот стоил ему трона. На престол вместо низложенного Мохаммад-Али был возведен его 11-летний сын Солтан-Ахмад-мирза, ставший последним шахом династии (1909—1925). Большую часть своего правления, он, отстраненный от государственных дел, провел в добровольной эмиграции. 12 декабря 1925 было созвано Учредительное собрание, которое вынесло решение о низложении К. и провозгласило создание новой династии во главе с Реза-шахом Пехлеви .

Лит.: Алиев С. М. История Ирана. ХХ век. М., 2004; Годс М. Р. Иран в ХХ в.: политическая история. М., 1994; Иванов М. С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в. М., 1982; Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX века. М., 1983. Algar H. Religion and State in Iran: 1785—1906. Los Angeles, 1969. Bayat M. Iran’s First Revolution. New York–Oxford, 1991; Kazemzadeh F. Russia and Britain in Persia: 1864—1914. London, 1968. Naqqash S.Iran: Monarchy, Bureaucracy and Reform. London, 1966.