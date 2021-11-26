ИСМАИЛ I

Исмаил I (Абуль-Музаффар-бахадур аль-Хусайни) (17.07.1487, Ардебиль — 23.05.1524, Тебриз) - шах Ирана (1502—1524), младший сын шайха Султан-Хайдара, основатель династии Сефевидов.

С отрочества начал свое восхождение к власти как глава суфийского ордена сафавийя, в борьбе за земли Иранского Азербайджана против султанов туркоманов Ак-Коюнлу, с которыми состоял в родстве по материнской линии. После того как в 1494 его старший брат и предшественник Султан-Али пал в битве, длительное время скрывался в Гиляне. В 1499 открыто выступил в Эрзинджане против туркоманских государей, опираясь на поддержку части горожан, которая сочувствовала умеренному шиизму имамитов (в частности, в Гяндже, Нахичевани и др.), и на военную силу кызылбашей, которые почитали его как «старца» (пир) и «совершенного наставника» (муршид-и камил). Сам порой притязал на почести, воздаваемые «скрытому имаму», именуя себя в своих стихах «последней истиной» и «Божиим оком». В 1500—1501 навязал свое верховенство ширваншахам и пытался занять Тебриз, в 1501—1503, после битвы при Шаруре, — всем Иранским Азербайджаном и землями Армении древней , а в 1502 вступил в Тебриз, где провозгласил себя шаханшахом и объявил официальным исповеданием ислама имамитское, открыв кровавые гонения на приверженцев суннизма.

Окончательно разбив Ак-Коюнлу под Хамаданом, в 1503—1505 подчинил Ирак Персидский , Семнан, Керман и Йезд , а в 1506—1508 овладел Дияр-Бакром, Фарсом и Мазандераном. К 1509, после череды решающих побед над туркоманами, покорил все Иранское плато и Ирак с Багдадом , Кербелой и Наджафом; его верховенство признали эмиры Хузестана, Луристана и Курдистана . В 1510 наголову разгромил при Мерве Мухаммад-хана Шейбани и изгнал его войска из Хорасана, после чего достиг Самарканда, где кызылбаши в 1511 утвердили на престоле Бабура , но уже в 1512 оказались отброшены Шейбанидами на юг от Амударьи. Его держава раскинулась от Герата на востоке до Евфрата на западе и от Большого Кавказа на севере до Персидского залива на юге. Сокрушительное поражение от Селима I при Чалдыране (1514) и потеря Мосула и северной Месопотамии (1516) заставили И. I прекратить военные походы, хотя он сохранил Ирак Арабский и Азербайджан . Лишь на Южн. Кавказе он к началу 1520-х упрочил свое господство над Картли, Кахети и Ширваном. Во внутренней политике И. I поощрял развитие ремесла и торговли, укреплял административный аппарат и боролся с центробежными тенденциями среди илятов .

Поэтическое наследие И. I (стихотворный сборник-диван, «Дах-намэ», «Насихат-намэ»), проникнутое шиитской и суфийской символикой (он пользовался псевдонимом «Грешный» — Хатаи), стало классикой азербайджанской литературы, а песнопения (нефес), приписываемые Хатаи, перешли в религиозный фольклор крайних шиитов (прежде всего, ахл-и хакк ). Он щедро покровительствовал тюркоязычной и персоязычной словесности (при его дворе жили крупные мастера поэзии на азербайджанском тюрки — Хабиби, Сюрури и др.), мусульманской учености, изобразительному искусству и книжному делу. В Тебризе И. I учредил богатое книгохранилище, при котором работала школа каллиграфов и миниатюристов.

Соч.. IlCanzonierediŞah. IsmailHatai . Ed. T. Gandjei. Napoli, 1959.

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