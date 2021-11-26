ИБРАХИМ I

Ибрахим I (04.11.1615, Стамбул — 18.08.1648, Стамбул) — османский султан (1640—1648), младший сын Ахмеда I, преемник Мурада IV.

Возведен на престол султаншей-матерью Кёсем и садразамом Кара Мустафа-пашой, под влиянием которых находился всю первую половину царствования. К этому времени относятся конец Азовского осадного сидения , реформа денежной системы, проведение кадастра, подавление бунтов ряда бейлербеев. Нервное расстройство, вызванное умерщвлением старших братьев при его предшественнике и длительным заточением в гареме, обусловило неспособность И. к самостоятельному управлению и поставило в зависимость от придворной камарильи во главе с Султан-задэ Мустафой и Рикябдаром Юсуфом, которые добились казни Кара Мустафы (январь 1644). В 1645 развязал разорительную войну с Венецианской республикой за обладание Критом. Расточительностью, вымогательствами и жесткими фискальными мерами вызвал восстания в Стамбуле и эялетах (Сивас и др.), настроил против себя улама и подтолкнул их к союзу с янычарами , недовольными постоянными задержками жалованья. Дворцовый переворот августа 1648 привел к убийству садразама Ахмед-паши и низложению И., а затем и к его казни через удушение, санкционированной шейх-уль-исламом (единственный пример в истории Османской империи ).