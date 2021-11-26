БАЙРАКТАРЫ

Младшие командиры регулярной армии и ополчения Османской империи , которым поручали нести флаг воинской части или отдель­ного подразделения.

В Албании Б. именовались военачальники, пользовавшиеся наследственной административной и судебной властью. Каждый полк османского ополчения имел своего Б., в регулярной армии Б. были у каждой кавалерийской роты (белюка) и каждого янычарского батальона (орта). В янычарском корпусе Б. соответствовал одному из младших офицерских чинов. При этом в Османской империи Б. были не только в воинских частях, но и при султанском дворе, в окружении крупных сановников, поскольку флаг являлся универсальным знаком отличия.

Влияние и статус Б. напрямую зависели от места службы. Знаменосец султанского штандарта — высокий придворный чин, входивший в число «стремянных ага» (рикаб агалары) — т. е. тех, кому разрешалось идти рядом с лошадью султана . Однако султанский знаменосец чаще именовался не Б., а «мир алем» (мир-и алем). В доосманскую эпоху тюркские правители доверяли ношение своих штандартов офицерам высокого ранга — санджакдарам.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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