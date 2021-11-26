АРСЕНИЙ III Черноевич (серб. Арсениjе III Црноjевиh)

Сербский (печский) патриарх (1672—1691) — карловацкий митрополит (1690—1706).

Принадлежал к знатному роду Черноевичей, правившему Черногорией до 1499. В начале Австро-турецкой войны 1683—1699 был арестован турками и выпущен на свободу за выкуп. Установил связи с русским правительством, затем с Венецией и Австрией, рассчитывая на их помощь в освобождении Сербии от османского господства. В 1688, когда австрийская армия взяла Бел­град и заняла Сербию, десятки тысяч сербов по призыву А. III вступили в австрийскую армию, в которой составили, по различным оценкам, от 1/6 до 1/4 численности. А. III способствовал организации массовых восстаний в районе театра боевых действий, в которых участвовало до 50 тыс. сербов, хорватов, болгар. После того как с конца 1689 австрийские войска под натиском турок начали отступать, А. III 18(28) июня 1690 собрал в Белграде «духовный и светский совет», чтобы ответить на полученные им письма императора Леопольда I Габсбурга (смотрите Габсбурги ) и на его Манифест балканским народам от 6 апреля 1690, в котором содержались обещания «защиты и покровительства» в случае продолжения борьбы с турками. На совете было решено принять Леопольда I как сербского короля и продолжить войну против турок, но на поставленных Вене условиях. Получив согласие императора, А. III в 1690 возглавил исход сербов (до 70 тыс.) со своих родных мест в австрийские владения, получивший позднее название Великого переселения сербов. Сербы оседали в опустошенных войной южных районах Венгрии и пограничных областях Хорватии, становясь военными поселенцами, охранявшими порубежье Австрии от Турции. На основе предложений, сделанных А. III в ходе переговоров с венским правительством, был определен юридический статус сербского населения в монархии Габсбургов на многие десятилетия вперед. А. III добился признания Веной церковной автономии сербов, основав и возглавив самостоятельную сербскую митрополию с центром в городе Сремски-Карловци. Карловацкая митрополия, распространившая свою юрисдикцию на все православное население монархии, стала автономной единицей Печской патриархии.

Автор статьи: Исаева О.Н.