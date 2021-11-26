АБДУЛЛА-ХАН II ИБН ИСКАНДЕР

Узбекский хан (с 1583), наиболее могущественный правитель из династии Шейбанидов.

С 1556 в обстановке межклановой вражды А.-х. вел борьбу за власть, опираясь на поддержку джуйбарских шейхов, возглавлявших тарикат накшбандийя. В 1557 А.-х. захватил Бухару и сделал ее столицей государства Шейбанидов. Его политический успех дал тарикатам возможность свободно распространить свое духовное влияние и непосредственно принимать участие в управлении государством . Ходжа Мухаммад Ислам (ум. 1563), а затем его сын Абу Бакр Саад (ум. 1589) занимал пост шейх-уль-ислама в Бухаре. Почти 20 лет Ходжа Саад был наставником А.-х. Длительное время А.-х. правил страной от имени слабоумного отца Искандер-хана (1560–1583), после смерти которого был официально провозглашен ханом (1583). При А.-х. государство Шейбанидов достигло наибольшего могущества: значительно расширились границы, стабилизировалась экономика, были созданы условия для развития с. х., ремесел, внутренной и внешней торговли, а также архитектуры и литературы . Стремясь централизовать государственную власть , А.-х. жестоко расправлялся с политическими противниками, провел многочисленные законодательные и административные реформы. При А.-х. усилились торговые и дипломатические связи Средней Азии с Русским государством, Индией и Турцией. А.-х. умер в Самарканде в начале 1598.

Автор статьи: П. В. Шлыков.