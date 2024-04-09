7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Голландская Республика. Ее подъем, величие и падение. 1477-1806.

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Предлагаемая вниманию читателя работа известного британского историка Джонатана И. Израеля "История Голландии" посвящена 300-летнему периоду в истории Северных Нидерландов от Бургундского периода до эпохи Наполеона I (1477-1806 гг.). Хронологические рамки первого тома данного исследования ограничиваются серединой XVII века, ознаменованного концом Раннего Золотого века в истории Республики Соединённых провинций. Работа представляет собой комплексное исследование, в котором, на основе широкого круга источников и литературы, рассматриваются все значимые стороны жизни в Северных Нидерландах той эпохи. Описание религиозных противоречий, особенности экономики и торговли, сословная структура, уклад жизни и культура, а также анализ внешнеполитической обстановки и военных действий - все эти аспекты нашли соответствующее место в рамках данной работы. Особое внимание автор уделяет проблеме взаимоотношений между Северными и Южными Нидерландами, связи между ними, но также и различии. Вывод автора о существенном размежевании между этими регионами ещё перед Революцией с полным правом можно назвать новаторским. В данной работе детально изучены процессы, приведшие к возникновению революционной ситуации в Нидерландах, равно как и к последующему экономическому и политическому могуществу Республики, а при описании военных действий против Испании неизменно учитывается общеевропейский внешнеполитический контекст. Книга предназначена как специалистам, так и всем любителям всеобщей истории, а также может служить пособием для студентов, избравших своей специальностью европейскую историю периода раннего Нового и Нового времени.