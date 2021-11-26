ЗЕЛAНДИЯ

Зеландия (нид. Zeeland — «морская страна») — историческая область; провинция на юго-западе Королевства Нидерландов .

Расположена главным образом на полуостровах в дельте р. Шельда, охватывает также географическую область Зеувс-Вландерен — полосу материка вдоль границы с Бельгией. С раннего Средневековья в З., почти вся территория которой расположена на уровне или ниже уровня моря (кроме дюнного пояса), ведется борьба с водной стихией. В результате всех преобразований рельеф З., представлявший ранее разрозненные острова, на протяжении веков подвергся основательному изменению.

З. была заселена еще в Римскую эпоху, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки в заливе Восточная Шельда (священные стелы с надписями на латинском языке, изображением местных богов; остатки святилищ). С 1-й половины VIII в. З. входила в состав Франкского государства ; с 870 — Восточно-Франкского королевства, с X в. — Священной Римской империи .

В XI—XIII вв. принадлежала графам Голландии и Фландрии и находилась под сюзеренитетом короля Франции и императора Священной Римской империи (графы Фландрии с XI в. были вассалами и короля Франции, и германского императора). Северная часть З. была во владении графов Голландии, южная — графов Фландрии, средняя или островная (острова Вальхерен, Норд-Бевеланд и Зёйд-Бевеланд) с XII в. (по договору в Брюгге от марта 1167) — в совместном владении Голландии и Фландрии под сюзеренитетом Фландрии. Территориальные споры графств из-за З. часто заканчивались военными действиями. В XIII в. графы Голландии укрепили политические позиции и расширили свои владения, в том числе и в З. (с 1299, когда графство Голландия объединилось с Геннегау (Эно), они владели З. уже на правах личной унии). Борьба графств за З. завершилась Парижским миром 1323, по которому Фландрия отказалась от своих притязаний на островную часть З., оставив за собой только континентальную область — так называемую Приморскую Фландрию (ныне Зеувс-Вландерен). Под власть Голландии отошли все зеландские острова.

С XIII в. в З. начался быстрый рост городов (городские хартии получили: Аксел в 1213, Мидделбург в 1217, Домбург и Весткапелле в 1223, Остбург в 1237, Синт-Анна-тер-Мёйден в 1242, Зирикзе в 1248, Слёйс в 1290 Флиссинген в 1315 и др.), усиливавших свои экономические позиции прежде всего на основе торговли (главным образом, морской), рыбных промыслов, мореходства. С XIV в. города З. уже успешно конкурировали с городами Ганзейского союза.

В XIV в. в З. возникли регулярно действующие сословно-представительные учреждения — так называемые Собрания сословий (Dagvaart), из которых впоследствии сформировались Провинциальные штаты (собрания представителей от дворянства, духовенства и городов). Власть суверена области — графа Голландии — опиралась на эти собрания представителей дворянства и городов.

В 1433—1477 З. находилась в составе владений герцогов Бургундских (см. Государство герцогов Бургундских ), с 1477 (окончательно с 1482) — Габсбургов ; наряду с Голландией была одной из экономически развитых областей Сев. Нидерландов. При Карле V З. с 1512 в составе 17 нидерландских провинций Бургундского округа Священной Римской империи; имела свое сословное представительство и статхаудера (наместника императора в провинции). В 1556 З. (до 1581) подчинена испанским Габсбургам (см. Филипп II ).

В период Нидерландской революции XVI в. — один из центров борьбы с испанским господством, основной район действий морских гёзов . Островная З. фактически отложилась от Испании в 1572. В 1579 подписала Утрехтскую унию и вошла в состав Республики Соединенных провинций Нидерландов. В 1648 Республика отвоевала у Испании и территорию континентальной части З., ставшую под названием Государственная Фландрия одной из «Генералитетских земель» .

В XVII в. З., где ширилось недовольство доминирующим положением провинции Голландии в Республике, стала центром движения «унитаристов», выступавших за усиление в Соединенных провинциях процесса централизации (в противоположность «провинциалистам» — голландской торговой буржуазии).

В XVII—XVIII вв. З. — главная зернопроизводящая область Нидерландов, один из центров кораблестроения, важный транспортный узел нидерландских Ост-Индской и Вест-Индской компаний, крупнейшим акционером которых наряду с Голландией была З.

В 1795—1801 З. (без континентальной части) — в составе Батавской республики на правах департамента Шельда-и-Маас (административный центр — Мидделбург), в 1801—1806 уже как департамент Зеландия входила в Батавское содружество, а в 1806—1810 — в Голландское королевство ; в 1810—1813 З. — департамент Французской империи Буш-де-л’Эско (Монден-ван-де-Схелде). Территория континентальной З. (бывшая «генералитетская земля» Государственная Фландрия), занятая в конце 1794 войсками революционной Франции, в 1796—1814 — часть французского департамента Эско; по завершении французского господства отошла Нидерландам, переименована в Зеувс-Вландерен и объединена с островной частью в провинцию З.

В 1815—1830 провинция З., в составе Королевства Объединенных Нидерландов (см. Нидерландское королевство ).

После Бельгийской революции 1830 З. — провинция Королевства Нидерландов с административным центром Мидделбург. Площадь суши З. составляет 1787,13 кв. км, акватории — 1146,76 кв. км, главные морские гавани — Флиссинген, Тернёзен. В 1870-е важнейшие города З. (Мидделбург, Флиссинген, Гус, Берген-оп-Зом, Розендал) были соединены железной дорогой (так называемая Зеландская линия, нид. Zeeuwse Lijn), проложенной по дамбам.

В годы Второй мировой войны З. была оккупирована (1940—1945) Германией; серьезным разрушениям зеландские города подверглись в мае 1940 (17 мая в результате бомбардировки практически разрушен исторический центр Мидделбурга); в ходе сражений за эту стратегически важную территорию З. подвергалась частым бомбардировкам и — в целях обороны — затоплению различных участков местности.

В ночь с 31 января на 1 февраля 1953 в З. было самое сильное в Нидерландах в XX в. наводнение. Шторм и подъем воды разрушили и смыли плотины, было затоплено 160 тыс. га земли, погибли 1835 человек. В 1958 началась реализация гидропроекта «Дельта», нацеленного на создание системы защитных сооружений в юго-западной части страны, подвергавшейся частым наводнениям. Строительство комплекса было завершено в 1997. Дамбы и крупнейшие в мире противоштормовые сооружения закрывают морские рукава, обеспечивая безопасность провинции З., а в районе Роттердамского порта гарантируют постоянные глубины, необходимые для судоходства. Из 12 провинций современных Нидерландов З. — самая малонаселенная.

Лит.: Beekman F., Brusse P. Geschiedenis van Zeeland. Deel 1: prehistorie — 1550. Zwolle, 2012; Brusse P., Mijnhardt W. (red.). Geschiedenis van Zeeland. Deel 2: van 1550 tot 1700. Zwolle, 2012; Dekker J., Brusse P. Geschiedenis van Zeeland. Deel 3: 1700—1800. Zwolle, 2013; Broeke W. van den, Brusse P., Zwemer J. Geschiedenis van Zeeland. Deel 4: 1850—2000. Zwolle, 2014; Klerk A. de. De oude kaarten van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. Zwolle, 2015.