СОЕДИНЁННЫЕ ПРОВИНЦИИ
Соединённые прови́нции (Республика Соединенных провинций; офиц. название Республика Семи Объединенных Нижних земель, нидерл. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) — образовавшаяся в ходе Нидерландской революции XVI в. конфедерация 7 северных провинций Нидерландов исторических (Гелдерланд, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, Оверэйссел, Гронинген). В состав С. п. также входили не имевшие своего представительства в Генеральных штатах союзная земля Дренте и «Генералитетские земли». Датой создания С. п. считается 1588, но официального провозглашения нового государства не было; независимость Республики была признала Испанией де-факто в результате подписания Двенадцатилетнего перемирия 1609–1621, де-юре — по Мюнстерскому миру 30 января 1648 (см. Нидерланды). Основополагающим документом конституционного типа в С. п. стала Утрехтская уния 1579. В январе 1795 С. п. были преобразованы в Батавскую республику.
Лит.: Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.