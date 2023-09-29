Оранжи́сты

Оранжи́сты ( нидерл. Orangisten, англ. Orangemen) — политические группировки, поддерживавшие представителей династии Оранских-­Нассау в Нидерландах в XVI–XIX вв., Англии и Ирландии в XVII в., Бельгии в XIX в.

В Нидерландах в начальный период Нидерландской революции XVI в. О. — участники революции, сражавшиеся на стороне принца Вильгельма I Оранского , среди которых были представлены все слои населения страны; на завершающем этапе революции — приверженцы политического курса принца Оранского, главным образом из дворян-­кальвинистов, богатого купечества и зажиточного бюргерства. В XVII–XVIII вв. в Соединенных провинциях представители партии статхаудеров из дома Оранских-Нассау (партия О.), сторонники централизации на всех уровнях власти, усиления армии и укрепления связей с Англией. В период Батавской республики , Голландского королевства и пребывания Нидерландов в составе Французской империи О. находились на положении скрытой оппозиции. В конце 1813 способствовали установлению в Нидерландах конституционной монархии и возведению на престол Вильгельма I .

В Англии О. именовали представителей партии крупной буржуазии и обуржуазившегося дворянства (преимущественно вигов ), в результате Славной революции 1688–1689 возведших на английский престол Вильгельма III Оранского ; в Ирландии — протестантских сторонников Вильгельма III Оранского после покорения его вой­сками (11 июля 1690 разбившими армию Якова II в битве у р. Бойн) Ирландии. В 1796 О. основали в Ирландии Оранжевый орден.

В Бельгии после Бельгийской революции 1830 О. — сторонники возведения на бельгийский престол принца Оранского, сына короля Нидерландов Вильгельма I. Являлись главным образом представителями фламандского национального движения и торгово-­промышленных кругов, выступавших за расширение экономических и культурных связей с Нидерландами. После 1839 движение бельгийских О. фактически прекратило существование.

Лит. : Hansma L . Oranje driften. Hilversum, 2019. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева .