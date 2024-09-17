Нидерланды: империя Нового времени Сегодняшние Нидерланды – сравнительно небольшое европейское государство, мало чем выделяющееся среди прочих, особенно перед более крупными соседями с востока и запада. Между тем, в своё время именно эти земли были наиболее многообещающими с точки зрения экономического и политического развития общественного устройства. Но за своё место под солнцем голландцам пришлось сражаться десятки лет.

Политика и экономика

Провозглашённая республика, в принципе, если подходить с точки зрения современной политологии, не была таковой. Хотя бы уже потому, что она являлась конфедерацией семи монархий – Голландии, Зеландии, Утрехта, Гелдерна, Оверэйссела, Фрисландии; а также республики Стад-эн-Ланде с центром в Гронингене. Долгое время сохранялись привилегии провинций – бывший феодальных владений. Исполнительную власть осуществляли статхаудеры – члены дома Оранских-Нассау, они же командовали армией. Но в стране имелось представительство – Генеральные штаты и Государственный совет, а своеобразный противовес чрезмерной власти статхаудеров составляли великие пенсионарии. Так что некий прообраз буржуазной республики уже был заложен.

Последующий за обретением независимости век – век немалых успехов республики. Стремительный рост населения был вызван возвращением на родину бежавших от ужасов испанской оккупации голландцев, немало способствовали этому и эмигрировавшие в Испанию гугеноты, спасавшиеся от притеснений во Франции. Поддерживавшие когда-то Нидерланды в их борьбе с испанцами Англия и Франция с течением времени превратились в их врагов, с которыми голландцам неоднократно пришлось воевать.

Особенно заметны успехи Голландской республики в экономической сфере. Выгодное местоположение портов и склонность местных жителей к торговле подстегнула развитие ремесленничества, купечества, и здесь же впервые в мировой истории появилась крупная корпорация – Ост-Индская компания.

Решение создать Ост-Индскую компанию путём объединения сети более мелких торговых компаний было продиктовано желанием Генеральных штатов ослабить конкурентную борьбу между ними, а заодно укрепить свои экономические позиции в противостоянии с испанской, британской, французской и португальской торговлей. Официально Ост-Индская компания была образована в 1602 году. Она создала целый ряд торговых факторий в колониях и других государствах – на юге Африки, в Персии, Китае, Индокитае, на Тайване. Спустя какое-то время её штаб-квартира была перемещена на остров Ява, в основанный компанией же город Батавия (нынешняя столица Индонезии Джакарта) – здесь с тех пор была голландская колониальная администрация. Компания обладала невиданными доселе правами: монополией на внешнюю торговлю, в том числе с правом заключения торговых соглашений с другими государствами; она могла беспошлинно ввозить товары в Нидерланды; и даже содержать собственные вооружённые силы с крепостями и флотом; и чеканить монеты от имени Нидерландов для колоний.

Также впервые права учредителей Ост-Индской компании были оформлены как акции – ценные бумаги, которые обусловливали получаемую их держателем долю прибыли. Экономические успехи республики тем ярче можно увидеть, если представить курс роста акций – за первые 120 лет истории Ост-Индской компании они возросли до 1260% по сравнению с первоначальной их стоимостью.

Как уже упоминалось, компания имела право содержать свою армию и флот, чем с успехом и пользовалась. В её руках была частная армия из 10 тысяч бойцов, штыками которых компания без какой-либо помощи со стороны государства выбила из Индонезии португальцев, окончательно превратив её в голландскую колонию, а заодно устранив неудобных конкурентов. В распоряжении Ост-Индской компании было более 150 торговых и 40 военных судов, а работало в ней и её представительствах в разных частях света в совокупности около 50 тысяч сотрудников. Стремясь расширяться, компания спонсировала морские путешествия – так, состоявший у неё на службе капитан Генри Гудзон открыл реку и залив в Северной Америке, возле которых потом возникнет Нью-Йорк, а корабельный врач Ян ван Рибек стал основателем продовольственной базы для снабжения корпоративных судов – с неё берёт своё начало город Кейптаун, один из крупнейших городов Южной Африки.

Параллельно с Ост-Индской существовала ещё одна, менее известная, Вест-Индская компания, действовавшая в Южной Америке. Начинала она с таких неприглядных сейчас, но вполне обыденных тогда вещей – работорговли и каперства (узаконенного пиратства). Грабя испанские и португальские суда в южных морях, каперы этой компании заодно ослабляли конкурентов. Под контроль голландцев перешли север Бразилии, Суринам, Антильские острова; кроме того, удалось занять ряд территорий в Африке, ранее принадлежавших Португалии. Но большая часть этих завоеваний вскоре были отвоёваны португальцами и англичанами. Так что успехи у вест-индцев были куда как более скромными.

К концу XVII века Нидерланды и Англия, прежде бывшие непримиримыми врагами, очень сильно сблизились. Причиной тому стало свержение династии Стюартов в 1688 году, вошедшее в историю как «Славная революция». Правитель Нидерландов Вильгельм Оранский стал новым королём Англии под именем Вильгельма III, причём этот тот редкий случай, когда население в большинстве своём поддерживало вмешательство извне и приход к власти иноземного монарха.

Дальнейшая история

Таким образом, к концу XVII века Нидерланды были одной из ведущих держав Европы. Не случайно именно туда стремился попасть русский царь Пётр I – именно там был центр кораблестроения, которое так мечтал освоить молодой монарх. Общеизвестно, что он работал на верфях Ост-Индской компании во время путешествия «Великого посольства», и фактически получил там рабочую специальность плотника. Правда, справедливости ради надо сказать, что сам Пётр остался не вполне довольным голландским обучением, считая, что многое строят там по старинке, на глаз, без учёта математики и физики.

Нидерланды продолжала играть немалую роль в европейской жизни. В союзе с Англией она воевала за испанское наследство в начале XVIII века. Но постепенно они стали сдавать свои позиции. Стараясь больше не влезать в европейские противоречия, они придерживались нейтралитета, обеспечивая себе высокий уровень жизни и стабильную внутриполитическую ситуацию. Но во второй половине XVIII века Нидерланды вновь рассорились с Англией, и началась новая, четвёртая по счёту, война между этими государствами. Результаты для давно не воевавших голландцев оказались плачевными – они лишились части колоний и были вынуждены допустить британцев к торговле в Ост-Индии. Недовольство граждан вылилось в Батавскую революцию 1787 года, когда был свергнут статхаудер и положение удалось восстановить только при помощи прусских интервентов.

Как ни удивительно, но окончательно похоронила Нидерландскую буржуазную республику Французская же республика. Когда объединённая Европа начала военные действия против революционной Франции, та в 1795 году оккупировала территорию Республики Соединённых провинций, положив конец её существованию. Взамен она создала Батавскую республику под французским протекторатом. Наполеон превратил её в королевство, посадив на трон своего брата Луи. И лишь в ноябре 1813 года французскому владычеству здесь пришёл конец, а в 1815 году появилось королевство Нидерландов, существующее и по сей день, хоть и за прошедшие два века потерявшее ряд территорий.