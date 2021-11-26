НИДЕРЛАНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVI ВЕКА
НИДЕРЛАНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVI ВЕКА - религиозно-идеологический, политический и социально-экономический конфликт в Нидерландах, принявший форму национально-освободительной борьбы против испанского господства; завершилась отделением территории Северных Нидерландов и образованием там нового государства - Республики Соединённых провинций Нидерландов.
После отречения Карла V Нидерланды, одно из владений Габсбургов (см. Нидерланды исторические), унаследовал его сын Филипп II, рассматривавший этот густонаселённый и богатый регион в качестве гл. источника денежных средств для ведения активной внешней политики. Однако к середине XVI века экономическая ситуация в Нидерландах заметно ухудшилась. Это было вызвано кризисом городского цехового ремесла в старых центрах сукноделия (Гент, Брюгге, Ипр), сопровождавшимся быстрой пауперизацией населения, «революцией цен», а также неурожаями и голодом 1556-1557 годы. Темпы и степень разложения феодальных отношений, первоначального накопления капитала (см. в ст. Капитал) и формирования капиталистического уклада на юге и севере Нидерландов были различными. Мануфактурное произ-во, капиталистическое фермерство и свободное землевладение получили в сев. провинциях (Голландия и Зеландия) большее развитие, хотя мануфактуры на севере страны по объёму выпускаемой продукции и уступали фландрским и брабантским. Современники считали, что экономич. упадок и ухудшение условий жизни были вызваны использованием исп. властями новых методов управления, их невниманием к насущным интересам Нидерландов. Финансовая эксплуатация Нидерландов Испанией, выражавшаяся в субсидиях испанцам, вотировавшихся через Генеральные штаты, косвенном налогообложении и т. д., и экономическое давление (взимание огромных пошлин и податей, напр. пошлины на ввоз испанской шерсти; закрытие доступа нидерл. купцам в испанские колонии, лишение их торговых связей с Англией из-за англо-испанского конфликта) вызывали нарастание антииспанских настроений во всех слоях нидерландского общества.
Главной опорой испанского абсолютизма в Нидерландах являлась католическая Церковь, поэтому первоначально протестные настроения местного населения облекались в форму реформационного движения - лютеранства, анабаптизма, позднее кальвинизма. С точки зрения испанцев, распространение инакомыслия являлось основной причиной сокращения налоговых поступлений. Решив искоренить кальвинизм, Филипп II усилил религиозные гонения, укрепил власть католич. Церкви в Нидерландах; более активно, чем при Карле V, там стала действовать инквизиция. Филипп II занял более непримиримую позицию и в отношении существовавшего в стране партикуляризма провинций - не принимая во внимание их традиционную обособленность, местные вольности и привилегии, он урезал права органов самоуправления (Генеральных и провинциальных штатов, Государственного совета). Желая привлечь на свою сторону нидерландского дворянство, он пригласил виднейших его представителей в Государственный совет (принц Вильгельм I Оранский, гр. Л. Эгмонт, адм. Ф. Горн, барон Х. Бредероде и др.), при этом Вильгельма I Оранского назначил статхаудером Голландии, Зеландии и Утрехта (1559 год), а гр. Эгмонта - статхаудером Фландрии. Однако постепенно вся власть сосредоточилась в руках входивших в Государвственный совет испанцев, управление осуществлялось через наместницу Маргариту Пармскую и возглавлявшийся кардиналом А.П. де Гранвелой Тайный совет.
Протестные настроения раньше всего проявились среди представителей дворянства, недовольного засильем испанцев и католич. Церковью. Они стремились улучшить своё экономическое положение за счёт конфискации церковного имущества в рамках церковной реформы. Постепенно вокруг Вильгельма I Оранского и гр. Эгмонта сложилась дворянская группировка, считавшая, что интересы Нидерландов приносятся в жертву Испании, а политика Филиппа II ведёт к народному выступлению. Они добивались устранения испанцев из Государственного совета и предоставления высших должностей местной знати, способной успешно разрешить назревающий социальный конфликт. В 1563 году аристократическая оппозиция в Государственном совете потребовала отставки А.П. де Гранвелы. Вслед за этим представители мелкого дворянства подали Маргарите Пармской прошение о восстановлении прежних свобод и привилегий провинций, выводе исп. войск, отмене или смягчении «плакатов» против еретиков. Под их давлением король был вынужден отправить Гранвелу в отставку (1564 год).
Не видя существенных изменений в политике исп. властей, оппозиционное нидерл. дворянство в 1565 году образовало союз «Компромисс». В течение 1566 года его участники дважды подавали наместнице петиции с изложением своих требований (прекратить нарушение вольностей, созвать Генеральные штаты, смягчить законы против еретиков), указывая, что их невыполнение может повлечь за собой «всеобщее восстание и бунт». Однако ответа властей не последовало. Тем временем широкие массы обнищавшего населения всё активнее вовлекались в религиозные движения, а кальвинистские консистории развернули агитацию против католической Церкви и испанского режима.
Первым актом Нидерландской революции стало начавшееся во Фландрии Иконоборческое восстание 1566 год. Осенью оно распространилось на Брабант, Голландию, Зеландию и Утрехт. Размах движения напугал не только Маргариту Пармскую, пообещавшую отменить инквизицию, смягчить «плакаты» и допустить кальвинистские проповеди в специально отведённых местах, но и нидерландское оппозиционное дворянство и буржуазию. Воспользовавшись расколом в иконоборч. движении, исп. власти к весне 1567 года подавили восстание и отказались выполнять данные наместницей обещания.
В августе 1567 года в Нидерланды во главе 18-тысячного войска прибыл новый наместник герцог Ф. Альба. Незадолго до его появления мн. оппозиц. деятели покинули страну. Вильгельм I Оранский и его брат Людовик Нассауский отправились в Германию, где начали формировать наёмную армию для вторжения в Нидерланды (в 1568 году она трижды с переменным успехом вступала в сражения с войсками Альбы).
Перед Ф. Альбой стояла задача искоренить ересь в стране и получить от Нидерландов необходимые Испании деньги. Герцог учредил Совет по делу о мятежах, прозванный в народе «кровавым советом», ограничил полномочия местных органов власти, запретил выезд из страны. Начались аресты, конфискации имущества и казни (в июле 1568 года в Брюсселе были казнены лидеры дворянской оппозиции Эгмонт и Горн). Для пополнения исп. казны Альба ввёл постоянный налог – алькабалу, по которому предполагалось взимать 10% с каждой торговой сделки. Для Нидерландов, торговой страны, где каждый товар проходил через множество посредников, такая налоговая политика была равносильна экономич. катастрофе. Это привело к закрытию мн. мануфактур и лавок, банкротству банков, массовой безработице. В 1571 году в ответ на требование выплаты алькабалы и др. налогов доведённое до отчаяния население Нидерландов взялось за оружие. Гор. беднота и крестьянство, руководимые радикально настроенной частью буржуазии, создавали вооруженные отряды, свергали исп. органы власти, громили церкви и монастыри. Борьбу с испанцами в Нидерландах вели и гёзы. При поддержке местного населения они действовали как на суше (в лесах Фландрии и Геннегау), так и на море в Сев. Нидерландах, где под командованием дворян-кальвинистов захватывали и топили испанские суда, нападали на порты, доставляли провиант в осаждённые испанцами города. Попытки оказать помощь восставшим предпринимал Вильгельм I Оранский, дважды направлявший армию в Нидерланды. Однако она потерпела ряд поражений и в сентябре 1572 года была распущена.
Известие о захвате гёзами 1 апреля 1572 года зеландского г. Брилле послужило сигналом к началу всеобщего восстания против испанцев в сев. провинциях Нидерландов. 14 апреля Вильгельм I Оранский призвал население повсеместно оказывать сопротивление испанским властям, злоупотреблявшим доверием короля, и отстаивать свои исконные вольности. Вскоре Зеландия и Голландия, кроме Амстердама, оказались во власти гёзов. Созванные в августе 1572 года штаты Голландии признали Вильгельма I Оранского законным статхаудером Филиппа II в Голландии и Зеландии и передали ему верховное воен. командование и высшую исполнительная власть в провинциях. Штаты обязались привлечь к этому соглашению и др. отделившиеся провинции и не заключать с Филиппом II какого-либо соглашений без ведома Вильгельма I Оранского и в ущерб его интересам. Провал планов включить Нидерланды в состав Священной Римской империи на правах курфюршества, невозможность после Варфоломеевской ночи рассчитывать на помощь франц. гугенотов и успехи восстания на севере страны побудили Вильгельма I Оранского перейти на сторону фактически отделившихся провинций. В октябре 1572 года он прибыл в Голландию и возглавил борьбу против испанцев. Его поддерживали все слои населения, но прежде всего богатое купечество и кальвинистские консистории, которые, как Вильгельм I Оранский и его сподвижники, выступали лишь против «крайностей» исп. режима и всё ещё надеялись заключить соглашение с Филиппом II, считавшимся ими законным сувереном Нидерландов.
Альба бросил все силы на подавление восстания на севере, однако после блестящей победы голландцев в сражении за Лейден (октябрь 1574 год) военные действия были приостановлены.
Провал политики герцога Альбы стал очевиден, он был отозван в Испанию. Тактика исп. властей в Нидерландах изменилась. Новый наместник Л. де Рекесенс-и-Суньига в феврале 1575 года в Бреде начал переговоры с восставшими провинциями. Они закончились провалом, а ухудшение экономического положения в самой Испании уже не позволяло исп. властям держать под контролем Нидерланды, где после смерти Рекесенса-и-Суньиги власть в марте 1576 года перешла к Государственному совету.
Летом 1576 года в испанской армии, давно не получавшей жалованья и продовольствия, начался бунт - испанские отряды двинулись на юг Нидерландов, захватывая и разоряя города. В этих условиях Фландрия и Брабант также выступили против испанцев. 4 сентября 1576 года в Брюсселе восставшие арестовали членов Государственного совета, ликвидировав последний орган испанского владычества в стране. Власть перешла к Генеральным штатам, быстро сформировавшим армию, способную выступить против войск короля. Однако в юж. провинциях, в отличие от северных, политическая инициатива в большинстве случаев оказывалась в руках феодального дворянства, оппозиционно настроенного к испанскому правительству, но не желавшего допустить «господства черни» и «торжества ереси». После разграбления исп. войсками Антверпена (4 ноября 1576 год) южные и северные провинции Нидерландов 8 ноября 1576 года заключили соглашение (см. «Гентское умиротворение»), в котором заявляли о верности Филиппу II, стремлении обеспечить единство страны, о сохранении католич. веры в южных и кальвинизма в северных Нидерландах. По сути, это был врем. компромисс между областями, различавшимися не только по вере, но и по хозяйственному укладу, экономическим, внешнеполитическим интересам и историческому прошлому. Союз между ними не мог быть долговечным и прочным.
В ноябре 1576 года в Нидерланды прибыл дон Хуан Австрийский. Несмотря на возражения Вильгельма I Оранского, Генеральные штаты, в которых власть захватило католич. дворянство и консервативное бюргерство, вступили с ним в переговоры и после подписания «Вечного эдикта» (февраль 1577 год), по которому дон Хуан обязался соблюдать «Гентское умиротворение», признали его наместником. Зеландия и Голландия под давлением Вильгельма I Оранского отказались повиноваться новому наместнику, который, намереваясь восстановить прежние порядки и урезать права кальвинистов, уже в июне 1577 года нарушил «Вечный эдикт». Покинув Брюссель, дон Хуан захватил крепость в Намюре (24 июля) и выступил против Генеральных штатов.
Действия наместника вызвали раскол среди нидерл. дворянства и новый подъём антииспанской борьбы. В Брюсселе, Антверпене, Ипре и Генте оборону городов возглавили кальвинистские консистории. Они организовали «комитеты 18-ти» - революционные органы власти, которые, свергнув магистраты, брали в свои руки городское управление. Комитет Брюсселя выдвинул требования удалить из Генеральных штатов сторонников испанцев, реорганизовать Государственный совет и вооружить народ. Восставшие призвали Вильгельма I Оранского возглавить вооруженную борьбу против наместника. В стране развернулась гражданская война: нидерландское дворянство стремилось образовать аристократич. республику, но богатое купечество не соглашалось уступать ему первенство. Мелкие торговцы и гор. беднота, видя их разобщённость и нерешительность, действовали самостоятельно. Одновременно с выступлениями горожан практически повсеместно развернулось мощное антифеодальное крестьянское движение (особенно в Оверэйсселе, Гронингене и Дренте). Крестьяне прекращали уплату феод. поборов, захватывали земли дворян и католическое духовенства, громили замки. Вильгельм I Оранский, которого осенью 1577 года штаты Брабанта под давлением вооруженного брюссельского плебса избрали статхаудером провинции, пытался лавировать. Он требовал решительной борьбы с доном Хуаном, не подвергая при этом сомнению верховную власть Филиппа II.
В ноябре 1578 года скончавшегося дона Хуана Австрийского сменил А. Фарнезе, герцог Пармский, талантливый полководец и искусный политик. Испанские войска, остававшиеся лишь в юж. провинциях, начали наступление на север. Фарнезе, используя разногласия между провинциями, городами и различными слоями нидерландского общества, сумел договориться с католическим дворянством юга и разрушить союз южных и северных провинций.
Валлонские провинции Геннегау, Артуа, Дуэ 6 января 1579 года заключили сепаратный союз с Фарнезе (см. Аррасская уния), к которому в течение 1579 года присоединились Лилль, Орши, Мехелен, Валансьен и некоторые др. города. Аррасская уния предусматривала соблюдение статей «Гентского умиротворения» и «Вечного эдикта», неприкосновенность католицизма, признание суверенитета Филиппа II при условии сохранения привилегий нидерл. дворянства, вывод испанских войск и восстановление прежних политич. порядков. В этих условиях сев. провинции 23 января 1579 года в Утрехте заключили Утрехтскую унию, в соответствии с которой Голландия, Зеландия, Утрехт, Гелдерн, Гронинген, Фрисландия и Оверэйссел, а также отдельные города Фландрии и Брабанта объявили о совместном ведении военные действий до победного конца за политическую независимость и свободу вероисповедания, определили систему органов государственной власти, фактически не оставлявшую места королю (хотя формально речь об этом не шла).
Заключение Утрехтской унии положило начало новому государству на севере Нидерландов. Вильгельм I Оранский не сразу поддержал этот союз, т. к. какое-то время ещё надеялся на присоединение к нему юж. провинций. Когда эти надежды рухнули, он подписал унию (3 мая 1579 год). Одновременно им была выдвинута идея замены Филиппа II новым сувереном, которая получила широкую поддержку как в северных, так и в юж. провинциях Нидерландов. Филипп II в изданном в июне 1580 года «Бане и эдикте» объявил Вильгельма I Оранского мятежником и поставил вне закона. В ответ на это Вильгельм I Оранский 13 декабря 1580 года опубликовал «Апологию», в которой указал на нарушение законов и преступления испанского режима и самого Филиппа II. Опираясь на реформатские государственно-правовые концепции и теории монархомахов, он заявил о праве на сопротивление государю-тирану, вплоть до его низложения, подчеркнув, что только сам народ может определять свою участь. Вильгельм I Оранский открыто заявил о своём неповиновении королю и в свою очередь объявил его вне закона.
После нескольких неудачных попыток заручиться поддержкой Франции и Англии, а также найти нового суверена штаты Голландии, Зеландии и Утрехта в июле 1581 года принесли присягу Вильгельму I Оранскому как своему статхаудеру, наделённому чрезвычайными полномочиями, сопроводив это рядом оговорок и условий. Вслед за этим Генеральные штаты 26 июля 1581 года подписали акт о низложении Филиппа II как тирана, поправшего обычаи и законы страны. Этот революционый акт означал окончательный разрыв северных провинций с Испанией.
Военные успехи А. Фарнезе в 1584-1585 годы, вернувшего под свою власть б. ч. земель к югу от Рейна вплоть до Антверпена, ранее присоединившихся к Утрехтской унии, ознаменовали поражение освободительной войны в Южных Нидерландах. Из южных провинций на север Нидерландов началась массовая эмиграция купцов, предпринимателей, ремесленников.
После гибели Вильгельма I Оранского (1584 год) статхаудером Голландии и Зеландии был избран его сын Мориц Нассауский (ноябрь 1585 год). Генеральные штаты Соединённых провинций всё ещё продолжали поиски нового суверена. После отказа французского короля Генриха III они подписали договор о военном и политическом союзе с Англией (августе 1585 года), предложив стать сувереном Нидерландов королеве Елизавете I Тюдор. Отклонив предложение, она отправила в помощь Соединённым провинциям армию под команд. Роберта Дадли гр. Лестера, который в январе 1586 года занял пост наместника и командующего англ. войсками. Однако Лестер не смог занять ключевое положение в управлении Соединёнными провинциями, столкнувшись с недоверием со стороны Генеральных штатов, возглавляемых с марта 1586 года великим пенсионарием Голландии Й. ван Олденбарневелтом. После того как стало известно о том, что английское правительство предписывало Лестеру заключить мир с А. Фарнезе и «примирить» Соединённые провинции с Филиппом II, Лестер был вынужден отбыть в Англию (декабрь 1587 год). Генеральные штаты прекратили поиски нового суверена. В 1588 году они взяли на себя управление страной, фактически положив начало Республике Соединённых провинций (официально провозглашения республики никогда не было).
В 1590-х годах армии Соединённых провинций под команд. Морица Нассауского удалось освободить территорию страны от исп. войск, овладеть рядом важных крепостей и перенести военные действия в Юж. Нидерланды (в 1598 году суверенитет над ними был передан эрцгерцогу Альберту, вступившему в брак с дочерью Филиппа II). К концу XVI века республика была признана союзниками, а успешные военной операции её армии на суше и совместные англо-голланлского действия на море - взятие Ньюпорта (1600 год), битва у Гибралтара (1607 год) - упрочили независимость Соединённых провинций. Начавшаяся в 1560-х годах революционно-освободительная борьба Нидерландов против испанцев завершилась заключением в Антверпене 9 апреля 1609 года на выгодных для республики условиях Двенадцатилетнего перемирия с Испанией. Соединённым провинциям фактически была предоставлена независимость. Заключение перемирия знаменовало собой победу Нидерландской революции и освободительной войны в северной части Нидерландов.
Мориц Нассауский был противником перемирия с Испанией, поскольку, как и его отец, надеялся, что ещё можно сохранить целостность страны, освободив и Южные Нидерланды. Однако право принимать окончательные политические решения принадлежало не статхаудеру, а Генеральным штатам и руководившему всеми внутр. делами великому пенсионарию Й. ван Олденбарневелту, действовавшему в интересах голландской купеческой олигархии, которая предпочла компромисс с Испанией.
Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов военные действия между Испанией и Соединёнными провинциями возобновились в 1621 году (см. Голландско-испанские войны XVI-XVII веков). Испания потерпела поражение и официально признала государственнуюнезависимость Соединённых провинций по Мюнстерскому миру (30 января 1648 год), ставшему составной частью Вестфальского мира 1648 года.
В результате Нидерландской революции, представлявшей собой первый удачный опыт создания национальное государства, на карте Европы появилась федеративная по своему устройству республика Соединённых провинций. Уже в конце XVI века в ней произошли качественные изменения: утвердился кальвинизм с его оправданием стремления к обогащению и сильной формы индивидуализма в сочетании с личной ответственностью; были созданы все условия для быстрого развития капиталистических форм производства и обмена; началось складывание самостоятельной нидерландской культуры на основе формировавшейся общности языка.
По причине крайне сложной и противоречивой в тот период расстановки социально-политических сил в Нидерландах в историографии достаточно часто на первый план выдвигается внешняя форма Нидерладской революции - военные действия в ходе национально-освободительной войны. В современной нидерландской исторической науке события Нидерлажндской революции часто называют «Нидерландским восстанием» или «восстанием», а ранее, как правило, они именовались «Восьмидесятилетней войной 1568-1648 годов». Эта война рассматривается как восстание нидерландских областей против испанского абсолютизма, переросшее в войну за независимость семи северных провинций, в ходе которой произошёл раскол Нидерландов и сформировалась республика Соединённых провинций. Период 1555-1567 годов выделяют как начальный этап борьбы против Испании.
Марксистская историография трактует события 1566-1609 годов в Нидерландах как буржуазную революцию, идеологической доктриной которой был кальвинизм; период 1609-1648 годов рассматривает как освободительную войну. Особенности Нидерладской революции выводятся из того, что она происходила в мануфактурный период развития капитализма, когда ни объективные, ни субъективные факторы не достигли ещё должной степени зрелости, а феодальные формы производственных отношений ещё не полностью изжили себя. Современная российская историческая наука, учитывая глубину и остроту вспыхнувшего в Нидерландах религиозно-политического и социального конфликта, склонна рассматривать происшедшие там радикальные перемены так же, как революцию.
Дополнительная литература:
Fruin R. Het voorspel van de tachtigjarige oorlog. s’Gravenhage, 1859;
Мотлей Д. История Нидерландской революции и основания Республики соединенных провинций. СПб., 1865–1871. Т. 1–3;
Конради А. История революций от Нидерландского восстания до Французской революции. М.; П., 1924. Т. I;
Пакуль М.Н. Нидерландская революция XVI в. Л., 1936;
Пиренн А. Нидерландская революция. М., 1937;
Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958;
он же. Четыреста лет нидерландской буржуазной революции // Вопросы истории. М., 1967. № 2;
он же. Традиции и новации в современной национальной историографии Нидерландской буржуазной революции XVI в. // Средние века. М., 1984. Вып. 47;
он же. Отражение тираноборческих идей в «Апологии» Вильгельма Оранского (1581) // Культура и общественная мысль: Античность. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1988.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)