Нидерла́ндская револю́ция XVI в.

Нидерла́ндская револю́ция XVI в. — религиозно-­идеологический, политический и социально-­экономичес­кий конфликт в Нидерландах, принявший форму национально-­осво­бодительной борьбы против испанского господства.

В 1556 Нидерланды исторические стали частью владений испанского короля Филиппа II , рассматривавшего этот богатый регион как главный финансовый источник: Нидерланды приносили в королевскую казну почти половину ее дохода. Однако к середине XVI в. экономическая ситуация в Нидерландах заметно ухудшилась, что было вызвано кризисом городского цехового ремесла в старых центрах сукноделия (Гент, Брюгге, Ипр), сопровождавшимся быстрой пауперизацией населения, «революцией цен» , а также неурожаями и голодом 1556–1557. При этом темпы и степень подрыва феодальных отношений процессом первоначального накопления и формирования капиталистического уклада на Юге и Севере Нидерландов были различными. Мануфактурное производство, торговля, капиталистическое фермерство и свободное землевладение имели в наиболее развитых северных провинциях Голландии и Зеландии гораздо более прочную основу, хотя их мануфактуры по объему продукции уступали фландрским и брабантским. Современники же видели причины экономического упадка и ухудшения условий жизни во введении испанскими властями новых методов управления, в их невнимании к насущным интересам Нидерландов. Финансовая эксплуатация Нидерландов Испанией, выражавшаяся в субсидиях испанцам, и ее экономическое давление (взимание огромных пошлин и податей, например пошлин на ввоз испанской шерсти; закрытие доступа нидерландским купцам в испанские колонии, лишение их торговых связей с Англией из-за англо-­испанского конфликта) вызывали нарастание антииспанских настроений во всех слоях нидерландского общества.

Главной опорой испанского абсолютизма в Нидерландах являлась Католическая церковь, поэтому первоначально протест местного населения облекался в форму реформационного движения — лютеранства , анабаптизма , позже кальвинизма . Решив искоренить кальвинизм, Филипп II усилил религиозные гонения, укрепил власть Католической церкви в Нидерландах; более активно, чем при Карле V , там стала действовать инквизиция . Филипп II занял более непримиримую позицию и в отношении существовавшего в стране партикуляризма провинций: невзирая на традиционную их обособленность, местные вольности и привилегии, он урезал права органов самоуправления (Генеральных и провинциальных штатов, Государственного совета).

Из-за активизации военных действий Испании налоговое бремя и акцизы возрастали, что вызывало и рост сопротивления в Нидерландах испанским властям. Все тяжелее проходила процедура вотирования в Генеральных штатах испрашиваемых ими денежных средств на военные кампании. Желая привлечь на свою сторону нидерландское дворянство, Филипп II пригласил виднейших его представителей в Государственный совет ( Вильгельма I Оранского , графа Л. Эгмонта , адмирала Ф. Горна, барона Х. Бредероде и др.), при этом назначив некоторых из них статхаудерами ведущих нидерландских провинций. Но постепенно вся власть сосредоточилась в руках входивших в Государственный совет испанцев, управление Нидерландами осуществлялось через наместницу Маргариту Пармскую (с 1559) и ее главного советника А. Гранвелу .

Представители нидерландского дворянства стали открыто выражать недовольство засильем испанцев и Католической церковью. Конфликт обострился, когда в 1561 произошел разрыв отношений между Гранвелой и принцем Оранским (одним из главных вопросов, по которому разошлись их позиции, стало размещение в Нидерландах испанских войск). Вокруг Вильгельма Оранского сложилась дворянская группировка, ­считавшая, что интересы Нидерландов приносятся в жертву Испании, а политика Филиппа II ведет к народному выступлению.

Они добивались устранения испанцев из Государственного совета и предоставления высших должностей местной знати, способной успешно разрешить назревающий социальный конфликт. Но ни отставка по требованию аристократической оппозиции в 1563 кардинала Гранвелы, ни подача прошений мелкого дворянства (объединившегося в 1565 в союз «Компромисс») наместнице Маргарите Пармской с изложением своих требований (прекратить нарушение вольностей, созвать Генеральные штаты, смягчить законы против еретиков) и указаниями, что их невыполнение может повлечь за собой «всеобщее восстание и бунт», мало что изменили в политике испанских властей. Тем временем широкие массы обнищавшего населения все активнее вовлекались в религиозные движения, а кальвинистские консистории развернули агитацию против Католической церкви и испанского режима.

Сопротивление нидерландского населения вылилось в мощное Иконоборческое восстание , начавшееся в августе 1566 во Фландрии и ставшее первым актом Н. р. Воспользовавшись расколом в иконоборческом движении, испанские власти к весне 1567 его подавили, но укрепились в решимости усмирить непокорные Нидерланды.

В августе 1567 в Нидерланды во главе 18‑тысячного вой­ска прибыл новый наместник герцог Ф. Альба . Незадолго до его появления многие оппозиционные деятели покинули страну. Принц Оранский и его брат Людовик Нассауский отправились в Германию, где начали формировать наемную армию для вторжения в Нидерланды (в 1568 она трижды с переменным успехом вступала в сражения с вой­сками Альбы).

Перед Альбой стояла задача искоренить ересь в стране и получить от Нидерландов необходимые Испании деньги. Герцог учредил Совет по делу о мятежах, прозванный в народе «кровавым советом», ограничил полномочия местных органов власти, запретил выезд из страны. Начались аресты, конфискации имущества и казни. Для пополнения испанской казны Альба ввел постоянный налог — алькабалу , по которому предполагалось взимать 10 % с каждой торговой сделки. Это привело к закрытию многих мануфактур и лавок, банкротству банков, массовой безработице. В 1571 в ответ на требование выплаты алькабалы и других налогов доведенное до отчаяния население Нидерландов взялось за оружие. Городская беднота и крестьянство, руководимые радикально настроенной частью буржуазии, создавали вооруженные отряды, свергали испанские органы власти, громили церкви и монастыри. Борьбу с испанцами в Нидерландах вели лесные и морские гёзы . Попытки оказать помощь восставшим предпринимал Вильгельм Оранский, дважды направлявший армию в Нидерланды. Однако она потерпела ряд поражений и в сентябре 1572 была распущена.

Известие о захвате гёзами 1 апреля 1572 зеландского г. Брилле послужило сигналом к началу всеобщего восстания против испанцев в северных провинциях. 14 апреля Вильгельм Оранский призвал население повсеместно оказывать сопротивление испанским властям, злоупотреблявшим доверием короля, и отстаивать свои исконные вольности. Вскоре Зеландия и Голландия (кроме Амстердама) оказались во власти гёзов. Созванные в августе 1572 штаты Голландии признали Вильгельма Оранского законным статхаудером Филиппа II в Голландии и Зеландии и передали ему верховное военное командование и высшую исполнительную власть в провинциях. Провал планов включить Н. в состав Священной Римской империи на правах курфюршества, невозможность после Варфоломеевской ночи рассчитывать на помощь французских протестантов и успехи восстания на севере страны побудили принца Оранского перейти на сторону фактически отделившихся провинций. В октябре 1572 он прибыл в Голландию и возглавил борьбу против испанцев. Его поддерживали все слои населения, но прежде всего богатое купечество и кальвинистские консистории, которые, как принц и его сподвижники, выступали лишь против «крайностей» испанского режима и все еще надеялись заключить соглашение с Филиппом II, считавшимся ими законным сувереном Нидерландов.

Альба бросил все силы на подавление восстания на севере, однако после блестящей победы голландцев в сражении за Лейден (октябрь 1574) военные действия были приостановлены.

Провал политики герцога Альбы стал очевиден, он был отозван в Испанию. Тактика испанских властей в Нидерландах изменилась, новый наместник Луис де Рекесенс в феврале 1575 в Бреде начал переговоры с восставшими провинциями. Они закончились неудачей, а ухудшение экономического положения в самой Испании уже не позволяло испанским властям держать под контролем Нидерланды, где после смерти Рекесенса власть в марте 1576 перешла к Государственному совету.

Летом 1576 в испанской армии, давно не получавшей жалования и продовольствия, начался бунт — испанские отряды двинулись на юг Нидерландов, захватывая и разоряя города. В этих условиях Фландрия и Брабант также выступили против испанцев. 4 сентября 1576 в Брюсселе восставшие арестовали членов Государственного совета, ликвидировав последний орган испанского владычества в стране. Власть перешла к Генеральным штатам, быстро сформировавшим армию, способную выступить против вой­ск короля. Однако в южных провинциях в отличие от северных политическая инициатива в большинстве случаев оказывалась в руках феодального дворянства, оппозиционно настроенного к испанскому правительству, но не желавшего допустить «господства черни» и «торжества ереси». После разграбления испанскими вой­сками Антверпена (4 ноября 1576) южные и северные провинции Нидерландов 8 ноября 1576 заключили соглашение ( Гентское умиротворение ), в котором заявляли о верности Филиппу II, стремлении обеспечить единство страны, о сохранении католической веры в южных и кальвинизма в северных Нидерландах.

В ноябре 1576 в Нидерланды прибыл дон Хуан Австрийский , в переговоры с которым, несмотря на возражения Вильгельма Оранского, вступили Генеральные штаты. Их результатом стало подписание в феврале 1577 «Вечного эдикта», по которому дон Хуан обязался соблюдать Гентское умиротворение и был признан наместником Нидерландов. Но в июне 1577 он нарушил «Вечный эдикт», покинул Брюссель, 24 июля захватил крепость в Намюре и выступил против Генеральных штатов.

Действия наместника вызвали раскол среди нидерландского дворянства и новый подъем борьбы. В Брюсселе, Антверпене, Ипре и Генте оборону городов возглавили кальвинистские консистории. Они организовали «комитеты 18‑ти» — революционные органы власти, которые, свергнув магистраты, брали в свои руки городское управление. Комитет Брюсселя выдвинул требования удалить из Генеральных штатов сторонников испанцев, реорганизовать Государственный совет и вооружить народ. Восставшие призвали Вильгельма Оранского возглавить вооруженную борьбу против наместника. Одно­временно с выступлениями горожан практически повсеместно развернулось мощное антифеодальное крестьянское движение (особенно в Оверэйсселе, Гронингене и Дренте): крестьяне не платили феодальные поборы, захватывали земли дворян и католического духовенства, громили замки. Вильгельм Оранский, которого осенью 1577 штаты Брабанта под давлением вооруженного брюссельского плебса избрали рувартом провинции (должностное лицо, которому давались полномочия для охраны общественного порядка), пытался лавировать: требовал решительной борьбы с доном Хуаном, но не подвергал при этом сомнению верховную власть Филиппа II.

В ноябре 1578 скончавшегося дона Хуана сменил А. Фарнезе, герцог Пармский. Под его командованием испанские вой­ска, остававшиеся лишь в южных провинциях, начали наступление на север. Используя разногласия между провинциями, городами и различными слоями нидерландского общества, Фарнезе сумел договориться с католическим дворянством юга и разрушить союз южных и северных провинций.

6 января 1579 валлонские провинции южных Нидерландов (Артуа, Геннегау, Дуэ и др.) подписали с испанскими властями сепаратный договор — Аррасскую унию . Это побудило северонидерландские провинции заключить между собой 23 января 1579 военно-­политический союз — Утрехтскую унию, направленный не только против Испании, но и против внутренней феодально-­католической реакции и заложивший основы будущего самостоятельного государства на территории Сев. Нидерландов. В прописанной Унией системе органов государственной власти фактически не оставалось места королю (хотя формально речь об этом не шла).

Идея Вильгельма Оранского о замене Филиппа II новым сувереном постепенно получала все более широкую поддержку и в северных, и в южных провинциях. Филипп II считал принца Оранского своим злейшим врагом, в опубликованном в июне 1580 «Бане и эдикте» король объявил его мятежником и поставил принца вне закона. Ответом на эти обвинения стала «Апология» Вильгельма Оранского (13 декабря 1580), в которой он указывал на правонарушения и преступления испанского режима и самого Филиппа II. Опираясь на реформатские государственно-­правовые концепции и теории монархомахов, он заявил о праве на сопротивление вплоть до низложения государей-­тиранов. Свою деятельность принц рассматривал как «служение народу», считая, что только он может определить его участь. Вильгельм Оранский открыто заявил о своем неповиновении королю и сам объявил его вне закона.

После нескольких неудачных попыток заручиться поддержкой Франции и Англии, а также поисков нового суверена страны, штаты Голландии, Зеландии и Утрехта в июле 1581 принесли присягу Вильгельму Оранскому как своему статхаудеру, наделенному чрезвычайными полномочиями, сопроводив это рядом оговорок и условий. Только после этого Генеральные штаты северных провинций 26 июля 1581 подписали акт о низложении Филиппа II как тирана, поправшего обычаи и законы страны. Этот революционный акт означал окончательный разрыв северных провинций с Испанией.

Управление страной было возложено на Вильгельма I Оранского как статхаудера важнейших северных провинций (Голландии, Зеландии и Утрехта), наделенного чрезвычайными полномочиями, а после его гибели в 1584 на должность статхаудера Голландии и Зеландии и главнокомандующего армией северных провинций был избран в ноябре 1585 его сын Мориц Нассауский . Военно-­политическое положение в Нидерландах было сложным. В 1585 испанским вой­скам под командованием Фарнезе удалось вернуть под свою власть большую часть земель к югу от Рейна вплоть до Антверпена, что означало поражение освободительной вой­ны в Южн. Нидерландах.

Северным провинциям удалось отстоять свою свободу. После отказа французского короля Генриха III, отклонения предложения стать сувереном Нидерландов королевой Елизаветой I Тюдор и провала политики отправленного ею в Сев. Нидерланды во главе армии Роберта Дадли графа Лестера (получившего указания заключить мир с Фарнезе и «примирить» отложившиеся провинции с Филиппом II), Генеральные штаты прекратили поиски нового суверена. В 1588 они взяли на себя управление страной, фактически положив начало Республике Соединенных провинций (официального провозглашения которой никогда не было).

В 1590‑х армии Республики под командованием Морица Нассауского удалось освободить территорию страны от испанских вой­ск, овладеть рядом важных крепостей и перенести военные действия в Южн. Нидерланды. К концу XVI в. Республика была признана союзниками, а успешные военные операции ее армии на суше и совместные англо-­голландские действия на море — взятие Ньюпорта (1600), битва у Гибралтара (1607) — упрочили ее независимость. Начавшаяся в 1560‑х революционно-­освободительная борьба Нидерландов против испанцев завершилась заключением в Антверпене 9 апреля 1609 на выгодных для Соединенных провинций условиях Двенадцатилетнего перемирия с Испанией. Мориц Нассауский, стремившийся сохранить целостность страны и еще надеявшийся освободить Южн. Нидерланды, был противником перемирия. Однако голландская купеческая олигархия, интересы которой в Генеральных штатах отстаивал пенсионарий Й. ван Олденбарневелт , предпочла компромисс с Испанией, де-факто предоставившей Соединенным провинциям независимость. Заключение Двенадцатилетнего перемирия знаменовало собой победу Н. р. и освободительной вой­ны в северной части Нидерландов.

Во время Тридцатилетней вой­ны 1618–1648 военные действия между Испанией и Соединенными провинциями возобновились в 1621. Испания потерпела поражение и де-юре признала государственную независимость Соединенных провинций по Мюнстерскому миру от 30 января 1648, ставшему составной частью Вестфальского мира 1648 . Единство комплекса земель Исторических Нидерландов перестало существовать.

Н. р. завершилась отложением территории северных Нидерландов и образованием там нового государства — Республики Соединенных провинций. Утверждение в северных провинциях кальвинизма с его оправданием стремления к обогащению, индивидуализма в сочетании с личной ответственностью, создание государственного строя в форме конфедеративной республики, фактическая децентрализация власти в регионе, всегда отличавшемся стойким партикуляризмом (политическим и экономическим), создали все условия для быстрого развития в новом государстве капиталистических форм производства и обмена, складывание самостоятельной нидерландской культуры на основе формировавшейся общности языка.

Марксистская историография (в том числе и советская) трактовала события 1566–1609 в Нидерландах как буржуазную революцию (подчеркивая особенности и коренное отличие Н. р. от последующих буржуазных революций — Английской революции середины XVII в., Французской революции XVIII в. ), а период 1609–1648 рассматривала как освободительную вой­ну. В современной российской исторической науке Н. р. практически не изучалась. Однако значительная часть российских историков склонна рассматривать происшедшие в Нидерландах перемены, учитывая глубину и остроту вспыхнувшего там религиозно-­политического и социального конфликта, как революцию. В современной нидерландской историографии события Н. р. в основном называют «Нидерландским восстанием» или «Восстанием», «Восьмидесятилетней вой­ной 1568–1648» ( нидерл. de Nederlandse Opstand; de Tachtigjarige Oorlog).

Лит. : Motley J. L . The Rise of the Dutch Republi. 3 vols. London, 1856; Fruin R. Het voorspel van de 80‑jarige oorlog. ‘s-­Gravenhage, 1859; Конради А. История революций от Нидерландского восстания до Французской революции. Т. I. М. – Петроград, 1924; Пакуль М. Н. Нидерландская революция XVI в. М., 1931; Geyl P. The Revolt of the Netherlands, 1555–1609. New York, 1932; Пиренн А. Нидерландская революция / Пер. с фр. М., 1937; Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; Graaf R. de. Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565–1648. Franeker, 2004; Deursen A. Th. De last van veel geluk. Geschiedenis van Nederland 1555–1702. Amsterdam, 2004; Шатохина-­Мордвинцева Г. А. Нидерланды с древнейших времен до конца XVI в. М., 2004; Groenveld S., Leeuwenberg H., Mout M., Zappey W. M. De Tachtigjarige Oorlog: opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560–1650). Zutphen, 2022. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева.