ХЕДА ВИЛЛЕМ КЛАС

Художник-натюрморист Золотого века нидерландской живописи.

Ранние годы

Родился в браке архитектора Клааса Питерса и Анны Клаэсдр, происходившей из семьи потомственных художников. О детстве и юности Виллема не сохранилось никаких сведений. Предполагается, что художественное образование он получил у отца или родственников по материнской линии. Исходя из предполагаемой даты рождения, начало его творческой карьеры относят к 1615 г.

Творчество

Так же как большинство художников, Хеда начал свой творческий путь с религиозной живописи, однако вскоре обратился к изображению «мертвой природы». Доподлинно неизвестно, когда это произошло, т.к. его первый сохранившийся натюрморт датируется только 1621 г. Художник изобразил типичный для того времени сюжет «Vanitas» или «суета сует» - аллегорию бренности, где предметы рассказывают о быстротечности человеческой жизни.

Символический язык натюрморта является неотъемлемой частью живописного кода нидерландской живописи XVII столетия. В этом жанре задача художника заключалась не только в воссоздании предмета (формы, фактуры, цвета и пр.), но в его «вписывании» в аллегорический контекст. Этот контекст понятен, если вспомнить, что светские жанры вышли из религиозной живописи. В связи с этим, работы голландских натюрмористов, в том числе и Хеды, могут и должны трактоваться с двух точек зрения. Первая из них построена на визуальной оценке – речь идет о композиции, перспективе, колорите и пр. Вторая – контекстная, направлена на постижение символической природы картины.

Среди «контекстных» или символических натюрмортов в творчестве Хеды встречаются два распространенных типа – «Vanitas» и «Завтраки». Так же как и картины типа «суета сует», «завтраки» повествуют о бренности жизни. Однако между ними существуют некоторые отличия. Композиция натюрморта типа «суета сует» может включать разнообразные предметы (музыкальные инструменты, книги, оружие, посуду и пр.) на темном контрастном фоне, рядом с которыми часто помещаются два главных символа бренности и смерти – песочные часы и череп. «Завтраки» состоят из изображения стола с едой и посудой, как правило, на нейтральном фоне. В композицию таких картин Хеда обычно включал серебряный кувшин/тарелку (символ божественной мудрости, благородства и достоинства), стеклянный бокал типа рёмер (символ быстротечности и хрупкости человеческой жизни), разрезанный лимон (символ внешней красоты), пирог/булочку (отсылка к христианской символике, хлеб – тело Христово), мясные или морские деликатесы (символ чувственных радостей и наслаждений) и белую скатерть/салфетку (символ чистоты и невинности). В качестве примера таких типичных изображений можно привести его «Завтрак с черничным пирогом» (1631) и «Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом» (1645).

В отличие от своих коллег-натюрмористов, Хеда часто отказывался от линейного изображения стола в пользу диагональной оси, которая придавала динамику всей композиции. Также художник не боялся нарушать симметрию картины, смещая белую фактурную скатерть из центра к краю полотна. Это отличает его творческую манеру от таких живописцев как Флорис ванн Дейк, Николас Гиллис и Питер Клас. Однако важно отметить, что Хеда как художник во многом испытывал влияние своих не менее даровитых коллег.

Сравнение немногочисленных сохранившихся «Завтраков» Хеды, созданных в 1620-1660-х гг., показывает, что со временем колорит и композиция его картин становились более сложными, включая более разнообразные цветовые сочетания и обилие предметов.

В 1631 г. Хеда, получив статус мастера, был принят в Гильдию св. Луки. Впоследствии в 1637, 1643 и 1651 гг. был избран ее председателем, а в 1642 и 1652 гг. - деканом. Эти должности свидетельствуют о том, что уже в 1630-е Хеда был заметной фигурой в художественном сообществе Харлема. Он содержал мастерскую, где помимо выполнения заказов преподавал. Свои знания о профессии он также передал своему сыну Геррету (1620-1720), продолжившему творческую монохромную манеру натюрмортной живописи своего отца.

Последние работы Хеды датируются серединой 1660-х г. Вероятно, в последние десятилетия своей жизни он отошел от выполнения заказов по состоянию здоровья. За годы творческой карьеры в Харлеме Хеда стал важнейшей фигурой художественного мира Нидерландов XVII в. Исключительное мастерство в передаче различных фактур (от серебра до прозрачной жидкости) и оригинальность композиционных решений позволили художнику создать удивительные полотна, прославляющие красоту предметного мира.

Для широкой публики имя этого художника было вновь открыто в XIX в., когда французские коллекционеры начали собирать голландские натюрморты. Произведения Хеды стоят в одном ряду с работами других выдающихся голландских натюрмористов.