ГОРН ФИЛИПП

ГОРН ФИЛИ́ПП де МОНМОРАНСИ́ НИВЕ́ЛЬ Horn, (Hoorn, Hoorne, Horne, Hor­nes) Montmorency-Nivelle(Ни­дерландский во­енный и государственный дея­тель.

Один из лидеров оп­по­зи­ци­он­ной нидерландский знати накануне и в начале Нидерландской революции 16 века. Сын графа Иосифа де Монморанси-Нивеля (умер 1530) и Анны ван Эгмонт. Усыновлён графом Яном Горном, за которого после смерти отца вышла замуж его мать. По материнской линии состоял в родстве с Вильгельмом I Оранским. Адмирал флота, участвовал в военных кампаниях императора Карла V и испанского короля Филиппа II. С 1556 года рыцарь Золотого Руна ордена, в 1561 году удостоен звания адмирала Нидерландов, назначен статхаудером Гелдерна и Зютфена и член Государственного совета. Вместе с графом Л. Эгмонтом, Вильгельмом I Оранским и др. в 1562 году участвовал в создании оппозиционного Союза дво­рян , выступал против ущемления вольностей Нидерландов испанскими властями, требовал отставки советника наместницы Маргариты Пармской кардинала А. П. де Гранвелы. После его отъезда настаивал на ограничении усиливавшегося в Нидерландах испанского террора и действий инквизиции. Сохраняя верность католической церкви, Горн участвовал в подавлении Иконоборческого восстания 1566 года, хотя и был склонен к уступкам восставшим. В надежде на примирение с Филиппом II Горн в 1567 принёс ему присягу на верность и обязался бороться против врагов короля и католической церкви. Однако после при бытия в Нидерланды герцога Альбы был вместе с графом Эгмонтом 9.9.1567 арестован и спустя 8 месяцев казнён.