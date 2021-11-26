ГЕНТСКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ

ГЕНТСКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ (пасификация; нидерл. Pacificatie van Gent) - соглашение между северной и южной провинциями Нидерландов, заключённое в городе Гент 8 ноября 1576 года в ходе борьбы против испанского господства (см. Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция XVI века ).

Уча­ст­ни­ки «Гентского умиротворения» за­яв­ля­ли о вер­но­сти испанскому ко­ро­лю Фи­лип­пу II и стрем­ле­нии обес­пе­чить един­ст­во стра­ны. Со­гла­ше­ние дек­ла­ри­ро­ва­ло со­хра­не­ние ка­то­лической ве­ры в Южных Ни­дер­лан­дах и каль­ви­низ­ма в Гол­лан­дии и Зе­лан­дии, про­воз­гла­ша­ло все­об­щую ам­ни­стию уча­ст­ни­кам ан­ти­ис­пан­ских вы­сту­п­ле­ний, от­ме­ня­ло за­ко­ны, вве­дён­ные гер­цо­гом Аль­бой, и «пла­ка­ты» про­тив ере­ти­ков. Его уча­ст­ни­ки бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во по­мо­гать друг дру­гу, «в осо­бен­но­сти в том, что­бы из­гнать ис­пан­ских сол­дат, ино­стран­цев и вся­ких иных чу­же­зем­цев, ко­то­рые пы­та­лись за­вла­деть бо­гат­ст­вом стра­ны и в до­вер­ше­ние все­го хо­те­ли ещё за­ка­ба­лить на­род и дер­жать его в по­сто­ян­ном раб­ст­ве».

«Генсткое умортворение» бы­ло по­пыт­кой ком­про­мис­са ме­ж­ду ка­то­лическим дво­рян­ст­вом юж­ных и каль­ви­ни­ста­ми северных ни­дерландов про­вин­ций. Но оно не ре­ши­ло важ­ней­ших про­блем: со­хра­ня­лось под­чи­не­ние Ни­дер­лан­дов Ис­па­нии, не бы­ли вос­ста­нов­ле­ны су­ще­ст­вен­ные по­ли­тические при­ви­ле­гии про­вин­ций, цер­ков­ные зем­ли не под­ле­жа­ли кон­фи­ска­ции, за пре­де­ла­ми Гол­лан­дии и Зе­лан­дии за­пре­ща­лось рас­про­стра­нять или под­дер­жи­вать каль­ви­низм. С соз­да­ни­ем Ар­рас­ской унии (1579 год) в южных про­вин­ци­ях и Ут­рехт­ской унии в се­вер­ных «Гентское умиротворение» фак­ти­че­ски ут­ра­ти­ло си­лу.

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