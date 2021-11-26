АЙТЦЕМА (голл. Aitzema), Лиёв Ван

Нидерландский дипломат и историк.

Родился в семье бургомистра города Доккюма. Изучал право в университетах Франекера, Парижа и Орлеана. В 1622 стал адвокатом Суда Фрисландии, в 1624 — Суда Голландии. В 1625 был назначен агентом ганзейских городов Гамбурга и Бремена в Гааге. В 1627 Генеральными штатами А. назначен агентом городов Магдебурга, а в 1644 — резидентом Любека. В 1635 и 1652 совершил путешествие в Англию по поручению ганзейских городов, а также представлял интересы Соединенных провинций. В юношеские годы писал стихи, позже увлекся изучением истории и политических наук. Стал собирать различного рода документы (договоры, акты, резолюции и др.), подготовил их издание, расположив в хронологическом порядке и снабдив подлинники переводом на нидерландский язык. Занимаясь составлением комментариев к изданию документов, А. написал в итоге многотомное историческое сочинение «История, или изложение дел государственных и военных, касающихся Объединенных Нидерландов», отразившее период нидерландской истории с 1621 по 1668, а также еще нескольких важных исторических работ. Высоко оцененные современниками сочинения А. до сих пор являются общепризнанными источниками по истории Нидерландов XVII в.

Автор статьи: Г. А. Шатохина-Мордвинцева.