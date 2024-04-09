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18.06.2026
Научная революция
Какие представления о Вселенной господствовали в течение почти всего Средневековья?
Представления, основанные на учении Аристотеля и закреплённые Птолемеем (геоцентрическая система).
Представления о том, что Солнце находится в центре Вселенной (гелиоцентрическая система).
Представления о том, что Земля плоская и стоит на трёх китах.
Представления о том, что Вселенной не существует, а есть только пустота.
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