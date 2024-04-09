Какие представления о Вселенной господствовали в течение почти всего Средневековья?

Представления, основанные на учении Аристотеля и закреплённые Птолемеем (геоцентрическая система).

Представления о том, что Солнце находится в центре Вселенной (гелиоцентрическая система).

Представления о том, что Земля плоская и стоит на трёх китах.