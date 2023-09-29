Пу́фендорф, Самуэль фон

Пу́фендорф ( нем . Pufendorf) , Самуэль фон (08.01.1632, Дорфхемниц, ныне в составе г. Цвёниц — 26.10.1694, Берлин) — немецкий юрист, историк, философ. Сын лютеранского пастора, изучал теологию и международное право в Лейпциге и математику в Йене. Под влиянием рационалистических идей Р. Декарта и Г. Галилея опубликовал в 1660 сочинение «Основы универсальной юриспруденции», которую он понимал как самостоятельную науку, свободную от религиозной схоластики и опирающуюся исключительно на опыт. В 1661 по приглашению курфюрста Пфальца П. возглавил созданную для него кафедру естественного и международного права в университете Гейдельберга. Выступив в 1667 с резкой критикой политического устройства Священной Римской империи , вынужден был в 1668 переехать в Швецию, где занял кафедру международного права в университете г. Лунда. Там он опубликовал свои главные труды «Восемь книг о естественном и международном праве» (1672) и «О должности человека и гражданина по закону естественному» (1673), оказавшие влияние на всю европейскую философию XVIII–XIX вв. и сделавшие П. провозвестником ключевых для эпохи Просвещения идей — всемогущества разума, веротерпимости и природного равенства людей. В 1677 получил чин тайного советника, должность государственного секретаря и придворного историографа шведского короля Карла XI . В 1688 переехал из Стокгольма в Берлин, где до самой смерти занимал аналогичную должность при дворе курфюрста Бранденбурга Фридриха III . Итогом исследовательской деятельности в архивах обоих монархов стали сочинения об их деяниях. Как философ П. разрабатывал понятие государства как объединения людей для достижения безопасности и общего блага, ради которых они были готовы отказаться от части своих прав и свобод в пользу избранного ими правителя. П. был первым, кто применил понятие культуры как оппозиции естественному состоянию человека, а также ввел понятие достоинства как фундаментальной ценности в жизни человека.

Соч . : Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo. Den Haag, 1660; De statu imperii Germanici. Amsterdam, 1669; De jure naturae et gentium libri octo. Lund, 1672; De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo. Lund, 1673; Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden. Frankfurt am Main, 1684.

Лит .: Denzer H. Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf. München, 1972; Goyard-Fabre S. Pufendorf et le droit naturel. Paris, 1994. М. А. Петрова.