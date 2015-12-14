Открыт Кенигсберский университет (Альбертина) Первый университет на территории современной России, основанный герцогом Пруссии Альбрехтом, был открыт 17 августа 1544 г. Первоначально назывался «Академия», с 1656 г. в память об основателе получил имя «Альбертина». Среди выпускников – Иммануил Кант.

ОСНОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Кенигсбергский университет был открыт 17 августа 1544 г. и стал вторым после университета во Франкфурте-на-Одере (1506) высшим академическим заведением будущего Прусско-Бранденбургского государства. Он был устроен по образцу других немецких университетов и имел четыре факультета: три "высших" - теологический (богословский), юридический и медицинский, и один низший – философский. Первым ректором университета стал приглашенный из Франкфурта-на-Одере 36-летний поэт-гуманист Георг Сабинус (1508–1560), зять одного из столпов Реформации Филиппа Меланхтона (1497–1560). Возглавляемый ректором преподавательский корпус состоял из десяти профессоров, в большинстве своем приехавших из-за пределов герцогства.

История Кенигсбергского университета неотделима от истории немецкого протестантского государства в Пруссии, для политических, экономических и идеологических целей которого и была учреждена "Кенигсбергская академия". Ее научный облик и организационные черты были обусловлены изначально как общей интеллектуальной и духовной атмосферой Европы XVI в., так и конкретными мотивами и обстоятельствами основания университета.

Высокие идеалы Возрождения стали источником гуманистической традиции в деятельности Кенигсбергского университета. Эта традиция проявлялась в поощрении поэзии и изобразительных искусств, в поддержке и развитии книгопечатания, в создании книжных собраний. Герцогский двор и университет привлекали ярких художников и известных поэтов, ученых и общественных деятелей. Коренящаяся в самой сути Европейского университета как центра свободной интеллектуальной и духовной деятельности гуманистическая традиция, эволюционируя во времени, всегда была в большей или меньшей мере присуща и Кенигсбергскому университету. И прежде всего ей обязан университет тем достойным местом, которое он занял в истории культуры.

Лавринович К.К. История Кёнигсбергского Университета http://www.keneman.com/

СУДЬБА УНИВЕРСИТЕТА

Отношения преемственности между двумя университетами не могли быть установлены без хранителей памяти и традиций старой Альбертины в послевоенной Германии и учредителей университета в Калининграде, а также тех, кто руководил им и работал в нем. В условиях политической и духовной несвободы, стеснявшей научную и педагогическую деятельность, вуз в соответствии с требованиями времени рос, расширялся, формировал новые научные направления.

Очевидны заслуги вуза в подготовке кадров самых разнообразных специальностей: значительную часть учительства Калининградской области, ее научно-технической и творческой интеллигенции составляют выпускники университета. И главный вуз Калининграда, несмотря на многие трудности периода коренной ломки прежнего уклада жизни, как представляется, обретает благоприятные перспективы развития. История обоих университетов неотделима от судьбы земли, их породившей. Вместе с Восточной Пруссией ушла в прошлое старая Альбертина, Российскому отечеству служит новый университет, имеющий свой путь и свое лицо. И все же связь между старым и новым университетами существует, но она особой природы.

Зримые или скрытые черты бывшего Кенигсберга хранят не только форты и бастионы, но и шпили немногих уцелевших церквей, черепичные крыши, старые парки. Сохранившиеся обломки старой городской среды напоминают и о бывшей Альбертине. Это – следы надгробия основателя университета герцога Альбрехта Гогенцоллерна под стеной сгоревшего Кафедрального собора, мавзолей великого кенигсбергского мудреца Иммануила Канта, здания медицинских институтов и клиник Альбертины, холм, где была всемирно известная астрономическая обсерватория Ф.Бесселя, и рядом с ней – сохранивший доныне черты былого очарования старый университетский ботанический сад. Культурная и историческая значимость этого мемориального наследия наполняет реальным содержанием нашу сегодняшнюю жизнь, жизнь будущих поколений и побуждает к конкретным действиям по его сохранению.