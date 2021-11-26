МЕРСЕНН Марен
Французский математик, физик, философ, теолог и теоретик музыки.
Родился в крестьянской семье, учился в иезуитском колледже Ла-Флеш одновременно с Р. Декартом, дружбу с ним сохранял всю жизнь. Вступил в орден минимов (1611), в монастырях ордена преподавал теологию и философию. Автор комментария на книгу Бытие (1623) и обширного сочинения в защиту математич. наук «Истина наук против скептиков, или пирронистов» («La vérité des sciences contre les sceptiques ou pyrrhoniens», 1625, новое изд. 2003), написанного в форме диалога между скептиком, алхимиком и «христианским философом». Физич. исследования посвящены акустике, изучению течений жидкости, проверке законов движения падающих тел, выведенных Г. Галилеем, и законов колебаний маятника. В 1636 предложил схему зеркального телескопа, которую позднее реализовал И. Ньютон. Из муз.-теоретич. трактатов наиболее значительны «Всеобщая гармония» («Harmonie universelle», vol. 1–2, 1636–37) и «Книги гармонических инструментов» («Harmonicorum [instrumentorum] libri», 1636; 2-я ред. – 1648). М. считается первым, кто сформулировал законы вибрации струны, выявил природу гармоник (обертонов), определил скорость звука, изучал феномены эха и резонанса. Математически сформулировал и отстаивал равномерную темперацию (см. в ст. Темперация). Предложил собств. классификацию муз. инструментов, охватывающую как зап., так и вост. инструменты. Его работы о музыке – ценные свидетельства франц. практики композиции той эпохи. Вёл обширную переписку с Г. Галилеем, Р. Декартом, Х. Гюйгенсом, Б. Паскалем, Э. Торричелли, П. Ферма и мн. др.; своих корреспондентов он информировал о работах др. учёных, пересказывая и комментируя их. Перевёл «Механику» Галилея (1634), издал «Диоптрику» Декарта (1637), познакомил франц. учёных на своих «научных четвергах» с опытами Торричелли и др. В области математики М. исследовал свойства циклоиды и т. н. числа Мерсенна (2р-1, р – простое число), которые играют важную роль в теории чисел и ныне используются в криптографии, в генераторе псевдослучайных чисел.