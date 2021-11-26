МАГНУС ОЛАУС
МАГНУС ОЛАУС (Монссон Олаф) - шведский церковный деятель, картограф, географ.
Из знатной семьи.
В 1510-1517 годы получил образование в Вестеросе, Ростоке и Кёльне.
В 1518-1519 годы сопровождал папского легата при объезде северных районов Норвегии и Швеции. По возвращении служил каноником в Уппсале.
В 1523 году архидиакон в Стренгнесе. В том же году после назначения новоизбранным шведским королём Густавом I Вазой брата М.О. Иоганна (Юхана) Магнуса архиепископом Уппсальским (примасом Швеции) направлен в Рим, где безуспешно пытался получить согласие Святого Престола на это назначение.
В последующие годы секретарь при брате (рукоположенном в архиепископы в 1533 году), неоднократно направлялся с дипломатическими миссиями в другие страны.
После победы Реформации в Швеции вместе с братом, номинально сохранявшим сан архиепископа, в 1526 году удалился в изгнание и в 1527 году поселился в Гданьске.
В 1537 году вместе с ним переехал в Мантую, затем в Рим.
В 1538-1540 годы жил в Венеции, где подготовил и напечатал несколько экземпляров карты Северной Европы, известной как «Carta marina».
После смерти брата в 1544 году назначен вместо него архиепископом Уппсальским. В этом качестве участвовал в Тридентском соборе 1545-1549 годов.
С 1550 года практически безвыездно жил в Риме, возглавляя госпиталь при монастыре Святой Бригитты.
Принимал активное участие в составлении «Индекса запрещённых книг», активно пропагандировал идею Контрреформации в Скандинавских странах.
В 1555 году издал научный труд «История северных народов» («Historia de gentibus septentrionalibus»), являвшийся своего рода приложением к «Carta marina». В нём изложил собственные воспоминания о поездке по северу Скандинавского полуострова, услышанные там легенды, дал этнографическое описание районов, которые посетил, проиллюстрировал обычаи скандинавов множеством рисунков.
Труд Магнуса Олауса долгое время оставался важнейшим источником знаний европейцев о Швеции и Скандинавских странах в целом.
В XVI-XVII веках «История северных народов» была переведена с латыни на итальянский, немецкий, английский и нидерландский языки и выдержала множество изданий; на шведский язык впервые опубликована лишь в 1909 году.
Ряд исследователей склонны считать Магнуса Олауса первым шведским гуманистом.