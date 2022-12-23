МАБИЛЬОН, ЖАН Мабильон (фр. Mabillon), Жан (23.11.1632, Сен-Пьермон — 27.12.1707, Париж) — французский историк, археограф и палеограф, основатель вспомогательных исторических дисциплин — латинской палеографии и дипломатики.

Мабильон ( фр . Mabillon) , Жан (23.11.1632, Сен-Пьермон — 27.12.1707, Париж) — французский историк, археограф и палеограф, основатель вспомогательных исторических дисциплин — латинской палеографии и дипломатики. Младший сын в крестьянской семье из Шампани. Учился в церковной школе и семинарии в Реймсе, в 1653 принял монашеские обеты в конгрегации мавристов Бенедиктинского ордена. В 1664 переведен в парижский монастырь Сен-Жермен-де-Пре, главный центр собирания и издания старинных бенедиктинских рукописей, где работал до конца жизни. Подготовил первое критическое издание биографии св. Бернарда Клервоского (1667) и полное собрание его сочинений. Составитель 9-томных «Житий святых Бенедиктинского ордена» («Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti». 9 vols. Parisiis, 1668—1701) с их биографиями до XII в. и 6-томного продолжения этого издания «Анналы ордена св. Бенедикта» («Annales ordinis S. Benedicti». 6 vols. Parisiis, 1703—1739), в которое вошли биографии всех ученых бенедиктинцев . В поисках древних документов совершал неоднократные поездки по бенедиктинским монастырям Франции, Фландрии, Германии, Швейцарии и Италии. Первый выпуск старинных бенедиктинских актов (1675) получил резко критическую оценку ученого-иезуита Д. Папеброка, заподозрившего их в подложности. Ответом М. на критику стало 6-томное сочинение «О дипломатике» («De re diplomatica». 6 vols. Parisiis, 1681), получившее общее признание и прославившее М.; в нем он разработал правила проверки подлинности старых документов, выявления в них позднейших интерполяций. К книге были приложены многочисленные гравированные таблицы образцов старого письма от V до XII в. М. первым сделал попытку палеографической классификации почерков старых актов, выделив четыре типа письма: франко-меровингское, лангобардское, островное (англо-ирландское) и вестготское; различия между ними он ошибочно был склонен связывать с этническими особенностями варварских народов, поселившихся на территории Римской империи. В «Трактате о монашеских занятиях» («Traite des etudes monastiques». Paris, 1691), вступая в полемику с главой конгрегации траппистов Рансе, защищал право монахов заниматься научной деятельностью.

Соч. : OEuvres choisies. Paris, 2007.

Лит .: Leclercq H . Mabillon. Vols. 1—2. Paris, 1953—1957. В. Н. Малов.