Краткий курс истории. Джордано Бруно 17 февраля (н. ст.) 1600 года был сожжен по обвинению в ереси итальянский мыслитель и поэт Джордано Бруно. Послушник Филиппо Бруно родился недалеко от Неаполя в семье обедневшего дворянина в 1548 году. Мальчика воспитывали во вполне обычной для того времени и сословия атмосфере легкомысленного отношения к церкви и ее таинствам. А между тем любознательный и смышленый ребенок порой задавал такие вопросы об устройстве мира, что ставил взрослых в тупик. В возрасте 14 лет Бруно переехал в Неаполь с целью посещения университетских лекций по философии и словесности. Однако денег на оплату занятий не хватало, и юноша решил стать послушником монашеского ордена...

17 февраля (н. ст.) 1600 года был сожжен по обвинению в ереси итальянский мыслитель и поэт Джордано Бруно.

Послушник

Филиппо Бруно родился недалеко от Неаполя в семье обедневшего дворянина в 1548 году. Мальчика воспитывали во вполне обычной для того времени и сословия атмосфере легкомысленного отношения к церкви и ее таинствам. А между тем любознательный и смышленый ребенок порой задавал такие вопросы об устройстве мира, что ставил взрослых в тупик. В возрасте 14 лет Бруно переехал в Неаполь с целью посещения университетских лекций по философии и словесности. Однако денег на оплату занятий не хватало, и юноша решил стать послушником монашеского ордена св. Доминика, приняв имя Джордано. В монастыре хранилась обширная библиотека, которую Бруно изучил досконально. Он прочитал Платона и Аристотеля, Фалеса и Гераклита, познакомился с Каббалой (тайное учение средневековых иудеев, эзотерического характера). Но более всего Бруно потрясла гелиоцентрическая теория Коперника.

Еретик

Используя накопленные знания, Бруно создал свою концепцию о всеобщей одушевленности материи. Также он занимался наукой о развитии памяти – мнемоникой. Слухи о талантливом доминиканце дошли до Папы Римского Пия V, который приказал зачислить 24-летнего Джордано в высшую богословскую школу со степенью доктора философии и саном священника. Но Бруно уже уверовал в верность своих теорий и сам стал называть себя врагом католической веры. Философ вступает в диспуты с другими учеными и священнослужителями, подвергает критике идеи Фомы Аквинского. Разумеется, вскоре началось расследование еретической деятельности Джордано Бруно. Спасаясь, он бежал сначала в протестантскую Женеву, где попал в тюрьму за критику еще более догматичного, чем католичество, кальвинизма. Его выпустили только после признания вины. В 36 лет Бруно переехал во Францию, где преподавал в университете мнемонику, вызывая у слушателей восхищение. Но идеи о бесконечности, Вселенной и мировой душе были признаны вредными. Отныне в глазах общества Бруно – еретик и богохульник, развращающий умы.

ист

Казнь за идеи

В 1584 году вышел самый значимый труд Джордано Бруно – «О бесконечности, Вселенной и мирах», в котором он развил идеи Коперника и выстроил пантеистическую концепцию мироздания, согласно которой Вселенная состоит из бесчисленного множества миров, а Бог растворен в этой бесконечности. Бруно, как безбожника, перестали принимать в университетах, он вновь стал скитающимся философом и проповедником собственных идей. Ученик Бруно, Джованни Мочениго, придя в ужас от взглядов своего учителя, написал донос венецианскому инквизитору.

В этом доносе разъяснялись взгляды Бруно: Христос – чародей, крестная смерть не была добровольной, наказания за грехи не существует, души умерших переселяются в тела других существ и т.д. Восемь лет длилось расследование по делу еретика Бруно, однако он так и не признал свои взгляды еретическими и в итоге был сожжен на площади в Риме.

Таким образом, причиной казни Бруно были вовсе не его научные взгляды, как думают многие, а его религиозные воззрения.