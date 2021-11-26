КОПЕРНИК НИКОЛАЙ
КОПЕРНИК НИКОЛАЙ - польский астроном, каноник, врач, автор гелиоцентрической системы мира.
Сын богатого купца. После смерти отца в 1483 году воспитывался у дяди Л. Ваченроде, епископа Вармийской епархии, сыгравшего определяющую роль в судьбе Н. Коперника. В 1491-1495 годы учился в Краковском университете на факультете свободных искусств (основные предметы: математика, физика, теория музыки, начальные познания в медицине). В 1496 году переехал в Болонью, записавшись на юридический факультет Болонского университета. В 1498 году заочно утверждён в сане каноника Фромборкского капитула. Послан капитулом в Италию, где занимался астрономией, изучал право, греческий язык и медицину.
Вернулся на родину в 1503 году. Исполнял обязанности врача и секретаря Ваченроде до смерти последнего в 1512 году. Затем поселился во Фромборке, где оборудовал обсерваторию в одной из башен крепостной стены. В 1516-1521 годы Н. Коперник был администратором общих владений капитула Вармийской епархии (т. е. руководил всем хозяйством капитула). В 1520-1521 годы укреплял замок в Ольштыне и руководил его обороной во время нападения крестоносцев. Организовал чеканку монеты и написал (1526 год) трактат «De optima monetae cudendae ratione» («О наилучшем способе чеканки монеты»), где изложил, в частности, Коперника - Грешема закон. Прославился как государственный деятель и искусный врач.
Н. Коперник cчитал работы Птолемея выдающимся достижением античной астрономии, но осознавал несостоятельность геоцентрической системы мира, разработанной Птолемеем. Пытаясь усовершенствовать систему Птолемея, обратил внимание на схожесть главных эпициклов. Для объяснения этой схожести предложил внести изменения в систему мира.
Н. Коперник изложил свои идеи в сочинении «Commentariolus» («Малый комментарий», рукописный список около 1515 года), в котором сформулировал осн. положения гелиоцентрической системы мира в виде шести аксиом. Их смысл состоит в том, что Земля, как и др. планеты, обращается вокруг Солнца, а видимое суточное перемещение небесного свода - лишь следствие вращения Земли вокруг своей оси.
Работа по созданию новой системы мира была оформлена в фундаментальном труде «De revolutionibus orbium coelestium» («О вращениях небесных сфер»), изданном при активном участии ученика Н. Коперника математика Ретика в 1543 году, когда Н. Коперник был при смерти.
В 1616 году Римско-католическая церковь запретила эту книгу Н. Коперника (запрет снят в 1828 году), однако после работ Г. Галилея идеи Н. Коперника получили распространение и всеобщее признание в научных кругах.
Система, предложенная Н. Коперника, не давала возможности вычислить орбиты планет более быстро или более точно, чем система Птолемея. Н. Коперник считал, что планеты движутся по круговым орбитам, а Вселенная (как и в системе Птолемея) конечна и ограничена сферой неподвижных звёзд. Тем не менее теория Н. Коперника предопределила открытие И. Кеплером законов движения планет и позволила И. Ньютону предположить, что эти законы являются следствием притяжения планет Солнцем.
Важный вклад внёс Н. Коперник в развитие тригонометрии, как плоской, так и сферической; главы его сочинения, посвящённые тригонометрии, были изданы Ретиком отдельно в 1542 году.
Именем Н. Коперника названы кратер на Луне и астероид.