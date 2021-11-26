КОПЕРНИК НИКОЛАЙ

КОПЕРНИК НИКОЛАЙ - польский астроном, каноник, врач, автор гелиоцентрической системы мира.

Сын бо­га­то­го куп­ца. По­сле смер­ти от­ца в 1483 году вос­пи­ты­вал­ся у дя­ди Л. Ва­чен­ро­де, епи­ско­па Вар­мий­ской епар­хии, сыг­рав­ше­го оп­ре­де­ляю­щую роль в судь­бе Н. Коперника. В 1491-1495 годы учил­ся в Кра­ков­ском университете на факультете сво­бод­ных ис­кусств (основные пред­ме­ты: ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, тео­рия му­зы­ки, на­чаль­ные по­зна­ния в ме­ди­ци­не). В 1496 году пе­ре­ехал в Бо­ло­нью, за­пи­сав­шись на юри­дический факультет Бо­лон­ско­го университета. В 1498 году за­оч­но ут­вер­ждён в са­не ка­но­ни­ка Фром­борк­ско­го ка­пи­ту­ла. По­слан ка­пи­ту­лом в Ита­лию, где за­ни­мал­ся ас­тро­но­ми­ей, изу­чал пра­во, греческий язык и ме­ди­ци­ну.

Вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1503 году. Ис­пол­нял обя­зан­но­сти вра­ча и сек­ре­та­ря Ва­чен­ро­де до смер­ти по­след­не­го в 1512 году. За­тем по­се­лил­ся во Фром­бор­ке, где обо­ру­до­вал об­сер­ва­то­рию в од­ной из ба­шен кре­по­ст­ной сте­ны. В 1516-1521 годы Н. Коперник был ад­ми­ни­ст­ра­то­ром об­щих вла­де­ний ка­пи­ту­ла Вар­мий­ской епар­хии (т. е. ру­ко­во­дил всем хо­зяй­ст­вом ка­пи­ту­ла). В 1520-1521 годы ук­ре­п­лял за­мок в Оль­шты­не и ру­ко­во­дил его обо­ро­ной во вре­мя на­па­де­ния кре­сто­нос­цев. Ор­га­ни­зо­вал че­кан­ку мо­не­ты и на­пи­сал (1526 год) трак­тат «De optima monetae cu­dendae ratione» («О наи­луч­шем спо­со­бе че­кан­ки мо­не­ты»), где из­ло­жил, в част­но­сти, Ко­пер­ни­ка - Гре­ше­ма за­кон. Про­сла­вил­ся как государственный дея­тель и ис­кус­ный врач.

Н. Коперник cчитал ра­бо­ты Пто­ле­мея вы­даю­щим­ся дос­ти­же­ни­ем ан­тич­ной ас­тро­но­мии, но осоз­на­вал не­со­стоя­тель­ность гео­цен­три­че­ской сис­те­мы ми­ра, раз­ра­бо­тан­ной Пто­ле­ме­ем. Пы­та­ясь усо­вер­шен­ст­во­вать сис­те­му Пто­ле­мея, об­ра­тил вни­ма­ние на схо­жесть глав­ных эпи­цик­лов. Для объ­яс­не­ния этой схо­же­сти пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в сис­те­му ми­ра.

Н. Коперник из­ло­жил свои идеи в сочинении «Com­mentariolus» («Ма­лый ком­мен­та­рий», ру­ко­пис­ный спи­сок около 1515 года), в ко­то­ром сфор­му­ли­ро­вал осн. по­ло­же­ния ге­лио­цен­трической сис­те­мы ми­ра в ви­де шес­ти ак­си­ом. Их смысл со­сто­ит в том, что Зем­ля, как и др. пла­не­ты, об­ра­ща­ет­ся во­круг Солн­ца, а ви­ди­мое су­точ­ное пе­ре­ме­ще­ние небес­но­го сво­да - лишь след­ст­вие вра­ще­ния Зем­ли во­круг сво­ей оси.

Ра­бо­та по соз­да­нию но­вой сис­те­мы ми­ра бы­ла оформ­ле­на в фун­даментальном тру­де «De revolutionibus orbium coelestium» («О вра­ще­ни­ях не­бес­ных сфер»), из­дан­ном при ак­тив­ном уча­стии уче­ни­ка Н. Коперника ма­те­ма­ти­ка Ре­ти­ка в 1543 году, ко­гда Н. Коперник был при смер­ти.

В 1616 году Рим­ско- ка­то­ли­че­ская цер­ковь за­пре­ти­ла эту кни­гу Н. Коперника (за­прет снят в 1828 году), од­на­ко по­сле ра­бот Г. Га­ли­лея идеи Н. Коперника по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние и все­об­щее при­зна­ние в на­учных кру­гах.

Сис­те­ма, пред­ло­жен­ная Н. Коперника, не да­ва­ла воз­мож­но­сти вы­чис­лить ор­би­ты пла­нет бо­лее бы­ст­ро или бо­лее точ­но, чем сис­те­ма Пто­ле­мея. Н. Коперник счи­тал, что пла­не­ты дви­жут­ся по кру­го­вым ор­би­там, а Все­лен­ная (как и в сис­те­ме Пто­ле­мея) ко­неч­на и ог­ра­ни­че­на сфе­рой не­под­виж­ных звёзд. Тем не ме­нее тео­рия Н. Коперника пре­до­пре­де­ли­ла от­кры­тие И. Ке­п­ле­ром за­ко­нов дви­же­ния пла­нет и по­зво­ли­ла И. Нью­то­ну пред­по­ло­жить, что эти за­ко­ны яв­ля­ют­ся след­ст­ви­ем при­тя­же­ния пла­нет Солн­цем.

Важ­ный вклад внёс Н. Коперник в раз­ви­тие три­го­но­мет­рии, как пло­ской, так и сфе­ри­че­ской; гла­вы его со­чи­не­ния, по­свя­щён­ные три­го­но­мет­рии, бы­ли из­да­ны Ре­ти­ком от­дель­но в 1542 году.

Име­нем Н. Коперника на­зва­ны кра­тер на Лу­не и ас­те­ро­ид.