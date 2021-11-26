ИОАХИМ
ИОАХИМ (Joachim) Йозеф - немецкий скрипач, педагог, композитор, дирижёр.
Один из крупнейших исполнителей 2-й половины XIX века. Учился игре на скрипке у Г. Хельмесбергера, М. Хаузера, Й. Бёма в Вене, Фердинанда Давида в Лейпцигской консерватории. Выступал как вундеркинд, с середины 1840-х годов гастролировал, в том числе с исполнением Концерта Л. ван Бетховена. С 1849 года концертмейстер Придворного оркестра в Веймаре, где в 1852 году дал свой первый камерный вечер, исполнив в том числе «Крейцерову» (op. 47 A-dur) сонату Бетховена (с Х. фон Бюловом). В 1853-1866 годах первый скрипач Королевской капеллы в Ганновере. Иоахим был дружен с Р. Шуманом и И. Брамсом, которые оказали сильное влияние на его творчество. С 1868 года - в Берлине, был директором и профессором Высшей школы музыки (до 1872 года Королевская академия), дирижировал публичными концертами. В 1869 году основал в Берлине знаменитый струнный квартет («Иоахим-квартет»), в котором играл до конца жизни. Среди учеников - Л.С. Ауэр, В. Бурместер. Его женой в 1863-1884 годах была певица Амалия Вайс (1839-1898 годы; контральто), одна из лучших исполнительниц песен Шумана и Брамса.
Основу сольного репертуара Иоахима (в отличие от большинства скрипачей его поколения) составляли серьёзные сочинения композиторов-классиков и романтиков, в том числе сольные сонаты и партиты И.С. Баха (он исполнял их в оригинале, без принятого в XIX веке сопровождения фортепиано), концерты Дж. Виотти, Л. Шпора, Ф. Мендельсона, Л. ван Бетховена. Специально для него И. Брамс написал Концерт для скрипки с оркестром и Двойной концерт (Иоахим - первый исполнитель обоих концертов, соответственно в 1879 и 1888 годах), Р. Шуман - Фантазию (ор. 131) и Концерт для скрипки с оркестром. Как солист и в составе квартета Иоахим гастролировал во Франции, Австрии, России (1872 год, 1884 год) и других странах Европы, последние выступления состоялись в составе квартета в 1905 году в Риме (цикл квартетов Бетховена) и в 1906 году в Лондоне (сочинения Брамса).
Автор 4 оркестровых увертюр, 3 концертов для скрипки с оркестром, пьес для скрипки и фортепиано, песен, скрипичных транскрипций (в том числе «Венгерских танцев» И. Брамса), каденции к концерту Л. ван Бетховена. Редактор концертов В.А. Моцарта, а также (вместе с А. Мозером) сонат и партит И.С. Баха, сонат и квартетов Бетховена и др.
Сочинения:
Violinschule. B., [1905–1906]. Bd 1–3 (mit А. Moser);
Briefe / Hrsg. Joh. Joachim, A. Moser. B., 1911–1913. Bd 1–2.
Иллюстрация:
Портрет Иоахима Йозефа. Архив БРЭ.