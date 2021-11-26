ГАРВАРД ДЖОН

ГАРВАРД ДЖОН - пастор- конгрегационалист , именем которого назван Гарвардский университет.

Получил образование в Эмманьюэль-колледже Кембриджского университета (в 1631 году бакалавр искусств, в 1635 году магистр искусств). По окончании университета стал пастором в одной из пуританских конгрегаций. В 1637 году эмигрировал в Новую Англию и поселился в Чарлстауне. Служил ассистентом преподобного З. Симмеса в Первой церкви Чарлстауна.

В апреле 1638 года вошел в состав комитета по подготовке свода законов для колонии, а спустя несколько месяцев умер от туберкулеза легких. По завещанию Гарварда половина его состояния и около 400 томов его библиотеки были отданы на создание колледжа в Нью-Тауне (позднее Кеймбридж). В марте 1639 года новый колледж в память о Гарварде получил имя Гарвард-колледж (позднее Гарвардский университет ).

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