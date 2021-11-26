АПАЦАИ Чере Янош (Apаczai Csere, Apаczai Cseri, Apacius)

Венгерский философ и педагог.

Родился в крестьянской семье, образование получил в Трансильвании. На деньги суперинденданта кальвинистской церкви Трансильвании продолжил учебу в университетах Республики Соединенных провинций. В 1651 стал первым доктором теологии Гардервикско­го университета. По возращении на родину (1653) преподавал в Дюлафехерваре (ны­не — Альба Юлия). На основании трудов Декарта , Коменского , Коперника и др. написал «Венгерскую энциклопедию» (1653) — первый на венгерском языке учебник, содержавший систематизированные сведения по естественным наукам и медицине, в том числе одно из первых изложений учения Коперника. В своих трудах соединял рациональное объяснение устройства мира с требованием реформ науки и образования, введения единой школьной системы с преподаванием на родном языке, секуляризации университетов и ограничения патроната Церкви над школой, критиковал отдельные стороны поземельной зависимости крестьянства. Конфликт с ортодоксальными кальвинистами в 1656 вынудил А. Ч. переехать в Коложвар. Предложил князю Акошу Барчаи основать в Трансильвании «академию» (университет). Подорвал здоровье работой и скончался от болезни легких.

Сочинения:

Apáczai Csere J. Válogatott pedagógiai művei. Budapest, 1956;

Idem. Magyar Encyclopaedia. Budapest, 1959.

Автор статьи: Хаванова О.В.