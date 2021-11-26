АЛЬПИНО ПРОСПЕРО

АЛЬПИНО ПРОСПЕРО (Alpino, Альпини, Альпин) - выдающийся итальянский гуманист и ученый-естествоиспытатель.

Окончил Падуанский университет, получив степень доктора медицины в 1578 году. Служил личным врачом ряда высокопоставленных особ Венеции и Генуи .

Более трех лет провел в Египте, где собрал огромную естественно-научную коллекцию.

Стал первым в Европе культуре ботаником, описавшим растение кофе и предложившим способы использования его в терапевтической практике (De plantis Aegypti, 1591). В 1594 году возглавлял кафедру ботаники в Падуанском университете, в 1603 году - университетский Ботанический сад.

Автор научных трудов по медицине, в том числе по египетской (De medicina Aegyptiorum, 1591), и популярных произведений об идеях Гиппократа и Галена . Разработал теорию о половом характере различий особей у растений, впоследствии использованную К. Линнеем при создании системы научной классификации растений. Разработал научные принципы классификации симптомов заболеваний.

Труды и справочники Альпино пользовались огромным успехом до конца XVIII века.

Сочинения:

De medicina Aegyptiorum. Venetiis, 1591;

De plantis Aegypti. Venetiis, 1592;

De praesagienda vita et morte aegrotantium. Venetiis, 1601;

De Medicina methodica libri XIII. Patavii, 1611.