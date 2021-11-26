ЕЛЕЦ

Город в России, в западной части Липецкой области, центр Елецкого района.

Нас. 113,4 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на р. Со­сна. Круп­ный узел же­лез­ных до­рог и ма­ги­страль­ных га­зо­про­во­дов: «Про­гресс» (Ям­бург – гра­ница с Ук­раи­ной – стра­ны Центр. и Зап. Ев­ро­пы), «Урен­гой – Уж­го­род» и др. Че­рез Е. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Дон» (Мо­ск­ва – Во­ро­неж – Рос­тов-на-До­ну).

По ар­хео­ло­гич. дан­ным ус­та­нов­ле­но, что Е. пред­ше­ст­во­вал го­род с не­из­вест­ным на­зва­ни­ем, воз­ник­ший на ру­бе­же 11–12 вв. в 7 км юго-за­пад­нее ис­то­рич. цен­тра совр. Е. На его мес­те на­хо­дит­ся Лав­ский ар­хео­ло­гич. ком­плекс (за­ни­ма­ет двух­ки­ло­мет­ро­вый уча­сток ле­во­го бе­ре­га р. Со­сна, об­щая пл. 47 га) – мно­го­слой­ный па­мят­ник, со­дер­жа­щий на­ход­ки ме­зо­ли­та , не­оли­та и брон­зового века, го­ро­дец­кой куль­ту­ры ран­не­го же­лез­но­го ве­ка , пер­вых ве­ков н. э., ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, 11–14 и 18 – нач. 19 вв. Он со­сто­ит из го­ро­ди­ща (пло­щад­ка 88 × 105 м), ук­ре­п­лён­но­го с на­поль­ной сто­ро­ны рвом и ва­лом (ши­ри­ной 8–12 м), и при­мы­каю­щих к не­му 2 се­лищ. Зо­на рас­про­стра­не­ния на­хо­док др.-рус. вре­ме­ни (со­став­ля­ют ок. 95% всех ар­те­фак­тов па­мят­ни­ка) дос­ти­га­ет 29,4 га (не счи­тая пло­ща­ди го­ро­ди­ща). По­се­ле­ние не­од­но­крат­но го­ре­ло (в сер. 12 в., в сер. – 2-й пол. 13 в., в 1370-е гг.).

Соб­ст­вен­но Е. пред­по­ло­жи­тель­но воз­ник не ра­нее 1381 (как тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, на тер­ри­то­рии у устья р. Ель­чик, Кош­ки­ной го­ры и Со­бор­ной пл. совр. го­ро­да, од­на­ко дос­то­вер­ные све­де­ния о его ме­сто­на­хо­ж­де­нии от­сут­ст­ву­ют). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1389 в «Хо­ж­де­нии ми­тро­по­ли­та Пи­ме­на в Царь­град» (све­де­ния Ни­ко­нов­ской ле­то­пи­си о су­ще­ст­во­ва­нии Ель­ца в 1146 яв­но не­до­сто­вер­ны). Е. яв­лял­ся цен­тром Елец­ко­го кн-ва, вы­де­лив­ше­го­ся из со­ста­ва Ко­зель­ско­го кн-ва. В 1395 со­жжён Ти­му­ром, по­сле оче­ред­но­го ор­дын­ско­го на­бе­га в 1414 го­род и Елец­кое кн-во пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние.

В 1591 пра­ви­тель­ст­во ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча при­ня­ло ре­ше­ние вос­ста­но­вить Е. На мес­те совр. го­ро­да в 1592 бы­ла воз­ве­де­на кре­пость, став­шая на­дёж­ным оп­ло­том Рус. гос-ва на юж. гра­ни­цах. В Смут­ное вре­мя Е. – один из цен­тров Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606–07. В 1618, во вре­мя по­хо­да на Рус. гос-во сил ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польск. ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV), со­жжён вой­ска­ми гет­ма­на П. К. Са­гай­дач­но­го, вско­ре вос­ста­нов­лен. До сер. 1670-х гг. круп­ный во­ен. центр на юге Рос­сии.

Уезд­ный го­род Азов­ской губ. (1708–1725), Во­ро­неж­ской губ. (1725–78), Ор­лов­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1778–96), Ор­лов­ской губ. (1796–1928). В 1-й четв. 18 в. бра­тья Кри­во­ро­то­вы ос­но­ва­ли в Е. чу­гу­но­ли­тей­ный, ко­ло­коль­ный и ме­ха­нич. за­во­ды. В 1809 в ука­зе имп. Алек­сан­д­ра I Е. на­зван в чис­ле 5 про­винц. го­ро­дов, ко­то­рые им­пе­ра­тор счи­тал тор­го­вы­ми цен­тра­ми Рос­сии. В 1846 ука­зом имп. Ни­ко­лая I Е. урав­нен в тор­го­вых пра­вах с гу­берн­ски­ми и пор­то­вы­ми го­ро­да­ми Рос­сии. В сер. 19 – нач. 20 вв. круп­ный центр тор­гов­ли хле­бом, тка­ня­ми и др., про­из-ва ко­же­вен­ных из­де­лий, вы­дел­ки де­рев. ку­ри­тель­ных тру­бок, а так­же кру­жев­но­го про­мыс­ла. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. стал круп­ным ж.-д. уз­лом, че­рез не­го про­шли ли­нии Юго-­Вост. (Гря­зи – Елец, 1868; Елец – Орёл, 1870; Елец – Ва­луй­ки, 1897), Сыз­ра­но-Вя­зем­ской (Уз­ло­вая – Елец, 1874) и Ря­за­но-Ураль­ской (Ле­бе­дянь – Елец, 1890-е гг.) же­лез­ных до­рог; в го­ро­де бы­ли со­ору­же­ны круп­ные ж.-д. мас­тер­ские. В 1869 в Е. на­ча­ло ра­бо­тать пер­вое в Рос­сии ж.-д. учи­ли­ще, ос­но­ван­ное С. С. По­ля­ко­вым. В 1888 по­стро­ен пер­вый в Рос­сии эле­ва­тор, рас­счи­тан­ный на хра­не­ние св. 6,5 млн. т зер­на. 11(24).11.1917 в Е. ус­та­нов­ле­на сов. власть. В хо­де Ма­мон­то­ва рей­да 1919 го­род был за­нят (31 авг. – 6 сент.) час­тя­ми ВСЮР под ко­манд. ген.-л. К. К. Ма­мон­то­ва и силь­но по­стра­дал. Рай­он­ный центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной (1928–30), Во­ро­неж­ской (1934–37), Ор­лов­ской (1937–53), Ли­пец­кой (с 1954) об­лас­тей. В окт. 1941 – авг. 1943, во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны, яв­лял­ся приф­рон­то­вым го­ро­дом (неск. дней, 5–9.12.1941, был за­нят герм. вой­ска­ми).

Центр Е. со­хра­ня­ет об­лик, сфор­ми­ро­вав­ший­ся по ге­не­раль­ным пла­нам 1770 (раз­ра­бо­тан под рук. арх. Алек­сея В. Ква­со­ва) и 1827. На гл. пло­ща­ди рас­по­ло­жен Воз­не­сен­ский со­бор (1843–89, арх. К. А. Тон; воз­во­дил­ся под над­зо­ром арх. И. И. Валь­пре­ди; рез­ной зо­ло­чё­ный ико­но­стас по ри­сун­ку арх. А. С. Ка­мин­ско­го, 1878; рос­пи­си и ико­ны – ху­дож­ни­ки А. И. Кор­зу­хин, К. В. Ле­бе­дев). Вы­ра­зи­тель­ную па­но­ра­му го­ро­да, осо­бен­но со сто­ро­ны р. Быст­рая Со­сна, соз­да­ют мн. вер­ти­ка­ли ко­ло­ко­лен и церк­вей: Пок­ров­ской (1726), Вве­ден­ской (1761), Пре­об­ра­жен­ской (1771; ко­ло­коль­ня, 1892), Ус­пен­ской (1815–29; ко­ло­коль­ня, 1833–1847), Вла­ди­мир­ской (1780–84, 1811–1844; ко­ло­коль­ня, 1809), Елец­кой ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1893–1918, арх. А. С. Ка­мин­ский) и др. На Ка­мен­ной го­ре – ос­тат­ки Зна­мен­ско­го жен­ско­го мон. (ко­ло­коль­ня, 1822–35; воз­рож­да­ет­ся с 2004). Сре­ди ар­хит. па­мят­ни­ков: жи­лые до­ма и гор. усадь­бы 18 – 1-й пол. 19 вв., в т. ч. Дом вое­во­ды в фор­мах ран­не­го ба­рок­ко, клас­си­ци­стич. ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца за­щит­ни­ков Е. (1801), зда­ния Гос. бан­ка (кон. 19 в., арх. И. П. Маш­ков), та­бач­ной фаб­ри­ки Зау­сай­ло­вых (19 в.), Дет­ско­го прию­та (1910, арх. В. С. Дум­бо­вич), комп­лекс зда­ний Цар­ской ча­сов­ни (в па­мять уби­ен­но­го Алек­санд­ра II; 1883), Ве­ли­ко­кня­жес­кой Ми­хаи­ло-Алек­санд­ров­ской ц. (1911, ар­хи­тек­то­ры Э. И. Виль­фарт, А. С. Ка­мин­ский; ке­ра­мич. де­кор из­го­тов­лен в ма­стер­ской Аб­рам­це­во) и До­ма при­зре­ния в рус­ском сти­ле (1913) с пан­но аб­рам­цев­ской ке­ра­ми­ки на фа­са­дах. Па­мят­ни­ки: И. А. Бу­ни­ну (1995, скульп­тор Ю. Д. Гриш­ко), М. М. При­шви­ну (2002, скульп­тор Н. А. Крав­чен­ко) и др.

Гос. ун-т (в 1939–2000 пе­да­го­гич. ин-т); фи­лиа­лы не­го­су­дарств. ву­зов: Совр. гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии, Рос. но­во­го ун-та. Крае­ведч. му­зей (1918; вновь от­крыт в 1922) с фи­лиа­ла­ми: Ху­дож. от­дел, до­ма-му­зеи И. А. Бу­ни­на, Т. Н. Хрен­ни­ко­ва, худ. Н. Н. Жу­ко­ва, ре­мё­сел и про­мы­слов. Дра­ма­тич. те­атр «Бе­не­фис».

Про­из-во трак­тор­ных гид­ро­аг­ре­га­тов (за­вод «Гид­ро­при­вод»), галь­ва­нич. эле­мен­тов пи­та­ния («Энер­гия»), разл. мед­тех­ни­ки (в т. ч. оп­рав для оч­ков – рос.-итал. пред­при­ятие «Ком­тез», од­но­ра­зо­вых шпри­цев), обо­ру­до­ва­ния для об­ра­бот­ки кож (ма­ши­но­стро­ит. за­вод), строй­ма­те­риа­лов, та­бач­ных из­де­лий (за­вод вос­ста­нов­лен­но­го та­ба­ка), ко­же­вен­ной про­дук­ции («Ко­жа-М» и др.), елец­ко­го кру­же­ва (в т. ч. «Елец­кое кру­же­во»), ва­ле­нок (са­по­го­ва­ляль­ная фаб­ри­ка). Пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти (са­хар­ный за­вод, мя­со­ком­би­нат и др.).

Близ Е. про­хо­дит ма­ги­ст­раль­ный неф­те­про­вод «Друж­ба» (Аль­меть­евск – Мо­зырь).

В ок­ре­ст­но­стях Е. – быв. име­ния Бу­ни­ных (Ка­мен­ка-Бу­ни­но) и При­шви­ных (Хру­щё­во-Лев­ши­но).

Иллюстрации:

Елец. Вид го­ро­да;

Елец­кое кру­же­во. А. Т. Пет­ро­ва. Сал­фет­ка кру­жев­ная. 1914. Все­рос­сий­ский му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и на­род­но­го ис­кус­ст­ва (Мо­ск­ва).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Авторы статьи: Н. А. Тро­пин (ар­хео­ло­гия, ис­то­рия); Н. Ю. За­мя­ти­на (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)