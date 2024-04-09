7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

«Географические открытия», 2011

Згурская М.

Современному человеку, который знает, как выглядит Земля не только с высоты птичьего полета, но и из космоса, трудно представить, что были времена, когда молодое человечество не имело ни малейшего представления ни об океанах, ни о континентах, ни о народах, их населяющих. Когда же все изменилось? И кем были первые мореплаватели, рискнувшие выйти в открытое море? Но все жертвы и усилия отважных первооткрывателей были бы напрасны, если бы люди не научились составлять карты и ориентироваться по звездам. Так кому же принадлежит честь создания науки картографии и первых руководств по мореходству? Ну а когда были созданы полноценные карты, границы мира раздвинулись и закономерным результатом этого стало открытие Нового Света. Так что же искали европейцы в Новом Свете? И всегда ли лгут сказки?