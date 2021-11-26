КАРТЛИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

КАРТЛИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО - го­су­дар­ст­во в Восточной Гру­зии.

Сто­ли­ца - Тиф­лис. Об­ра­зо­ва­лось в конце XV века (на­ря­ду с Име­ре­тин­ским, Ка­хе­тин­ским цар­ст­ва­ми и княжеством Самц­хе-Саа­та­ба­го) в ре­зуль­та­те рас­па­да Гру­зии по­сле на­ше­ст­вия Ти­му­ра. Де­ли­лось на по­ли­ти­ко-административные еди­ни­цы - са­та­ва­до (Ксан­ское и Арагв­ское эри­став­ст­ва, Саа­ми­лах­вро, Са­ба­ра­тиа­но и др.). В 1541-1554 годах, в го­ды прав­ле­ния ца­ря Лу­ар­са­ба I (1527-1556 годы), под­верг­лось на­ше­ст­вию иранского ша­ха Тах­мас­па I. Со­глас­но ира­но-турецкому Ама­сий­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1555 года, Картлийское государство и другие рай­оны Восточной Гру­зии пе­ре­шли под власть Ира­на. В 1578 году тур­ки за­хва­ти­ли Картлийское государство, но бы­ли вы­тес­не­ны иран­ца­ми в ре­зуль­та­те по­хо­дов ша­ха Аб­ба­са I (1-я четверть XVII века); в Иран бы­ли уг­на­ны около 200 тысяч жителей Восточной Гру­зии. В 1625 году в Карт­ли вспых­ну­ло круп­ное ан­ти­иран­ское вос­ста­ние под пред­во­ди­тель­ст­вом Ге­ор­гия Саа­кад­зе. В 1632-1744 годах ца­ри Карт­ли и Ка­хе­ти но­си­ли ти­тул «ва­ли» (на­мест­ни­ка иранского ша­ха). Пер­вым «ва­ли» Картлийского государства был царь Рос­том (1633-1658 годы), ко­то­рый до­бил­ся пре­кра­ще­ния бес­чинств кы­зыл­ба­шей и ту­рок. Это по­зво­ли­ло про­вес­ти ме­ро­прия­тия, на­прав­лен­ные на воз­ро­ж­де­ние сельского хозяйства, вос­ста­но­вить оро­сительные сис­те­мы, за­се­лить опус­то­шён­ные де­рев­ни. Ожи­ви­лась городская жизнь, бы­ли воз­ве­де­ны но­вые го­ро­да. В 1630-е годы стал раз­ви­вать­ся и от­страи­вать­ся Тиф­лис, воз­ро­ж­дать­ся Го­ри . В XVII веке го­ро­да Картлийского государства пре­вра­ти­лись в цен­тры ре­мес­лен­но­го про­изводства и тор­гов­ли. Круп­ные административные, за­ко­но­дательные, во­ен­ные, хо­зяйственные ре­фор­мы про­во­ди­лись в Картлийском государстве при ца­ре Вах­тан­ге VI. В этот пе­ри­од ста­ли ук­реп­лять­ся по­ли­тические и куль­тур­ные свя­зи Картлийского государства с Рос­си­ей. По российско-турецкому Кон­стан­ти­но­поль­ско­му до­го­во­ру 1724 года Восточная Гру­зия (с её цар­ст­ва­ми), а так­же му­сульманские про­вин­ции и хан­ст­ва За­кав­казья пе­ре­шли под власть турецкого сул­та­на. Картлийское государство бы­ло раз­де­ле­но на 6 об­лас­тей, на­се­ле­ние об­ло­же­но тя­жё­лой да­нью. В 1736 году в ре­зуль­та­те по­хо­дов На­дир-ха­на (смотрите На­дир-шах) власть ту­рок сме­ни­лась гос­под­ством иран­цев. В 1744 году на Карт­лий­ский пре­стол взо­шёл царь-хри­стиа­нин Тей­му­раз II (1744-1762 годы), ко­то­рый был ко­ро­но­ван в пат­ри­ар­шем со­бо­ре Све­ти­цхо­ве­ли в древ­ней сто­ли­це Карт­ли (Ибе­рия) - город Мцхе­та. В 1762 году при ца­ре Ирак­лии II Картлийское государство бы­ло объ­е­ди­не­но с Ка­хе­ти в еди­ное Карт­ли-Ка­хе­тин­ское цар­ст­во. Вер­хов­ная власть иранских пра­ви­те­лей ста­ла но­ми­наль­ной. В 1776 году Ирак­лий II за­клю­чил тай­ный до­го­вор с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , при­сое­ди­нил к сво­ему цар­ст­ву Эри­ван­ское и другие хан­ст­ва. В це­лях обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти Восточной Гру­зии от втор­же­ний иранских и турецких войск Ирак­лий II под­пи­сал с Рос­си­ей Ге­ор­ги­ев­ский трак­тат 1783 года, по ко­то­ро­му был ус­та­нов­лен российский про­тек­то­рат над Карт­ли-Ка­хе­тин­ским цар­ст­вом. В свя­зи с эко­но­мическими труд­но­стя­ми и из­ме­не­ни­ем ме­ж­ду­народной об­ста­нов­ки в 1787 году (пе­ред на­ча­лом русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов) российские вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны из Восточной Гру­зии. Для за­щи­ты сво­их зе­мель в 1790 году ме­ж­ду грузинскими ца­ря­ми и князь­я­ми был за­клю­чён «со­юз­ный трак­тат», ини­циа­то­ром ко­то­ро­го стал мса­д­жу­ли (канц­лер) Ирак­лия II Со­ло­мон Лио­нид­зе. Гла­вой во­ен­но-обо­ро­нительного сою­за стал царь Картлийского государства Ирак­лий II, так­же его под­пи­са­ли име­ре­тин­ский царь Со­ломон II (1789-1810 годы), мег­рель­ский и гу­рий­ский вла­де­тель­ные кня­зья Гри­го­рий Да­диа­ни и Се­мён Гу­рие­ли. По­сле опус­то­шительных по­хо­дов Ага Мо­хам­мед-ха­на Кад­жа­ра в За­кав­ка­зье в 1795-1797 годах по­след­ний царь Карт­ли и Ка­хе­ти Ге­ор­гий XII об­ра­тил­ся к российскому пра­ви­тель­ст­ву с прось­бой о вклю­че­нии его вла­де­ний в со­став Российской им­перии. 12.09.1801 года российский император Алек­сандр I об­на­ро­до­вал ма­ни­фест об уп­разд­не­нии Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва и при­со­еди­не­нии его тер­ри­то­рии к Рос­сии; в том же го­ду на его зем­лях бы­ла об­ра­зо­ва­на Гру­зин­ская губерния с цен­тром в Тиф­ли­се.

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