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18.06.2026
Международные отношения в XVI—XVII в.
Что стало главным изменением в международных отношениях с появлением системы равновесия сил?
Ни одно государство не могло действовать в одностороннем порядке, не учитывая мнения международного сообщества.
Каждое государство могло действовать как хотело, не опасаясь возражений соседей.
Все войны прекратились, и наступил вечный мир.
Папа Римский стал единоличным верховным арбитром в спорах между государствами.
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