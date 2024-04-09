Что стало главным изменением в международных отношениях с появлением системы равновесия сил?

Ни одно государство не могло действовать в одностороннем порядке, не учитывая мнения международного сообщества.

Каждое государство могло действовать как хотело, не опасаясь возражений соседей.

Все войны прекратились, и наступил вечный мир.