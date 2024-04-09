7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИКА И КАПИТАЛИЗМ XV-XVIII ВВ. (Том 1)

Бродель Ф.

Фундаментальный трехтомный труд Фернана Броделя представляет собой всестороннее исследование экономической жизни человечества в переломную для его судеб эпоху становления капиталистических отношений. 1 том, "Структуры повседневности: возможное и невозможное", посвящен различным сферам материальной жизни. Работа насыщена богатейшим материалом, касающимся различных сторон повседневной жизни людей позднего средневековья и раннего нового времени — как в Европе, так и далеко за ее пределами. Книга будет интересна не только специалистам в области истории и экономики, но и самому широкому кругу читателей.