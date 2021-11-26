ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР 1648
Мирные договоры, завершившие Тридцатилетнюю войну 1618-1648 гг.
Заключены 24.10.1648 в городах Вестфалии – Мюнстере и Оснабрюке после длительных (с 1645) переговоров: Оснабрюкский договор – между императором Священной Рим. империи и его союзниками, с одной стороны, Швецией и её союзниками – с другой; Мюнстерский договор – между императором Священной Рим. империи и его союзниками, с одной стороны, Францией и её союзниками – с другой. Положения В. м. касались трёх вопросов: территориальные изменения; религ. отношения; политич. устройство империи. Согласно В. м., Швеция получила от империи, помимо контрибуции в 5 млн. талеров, о. Рюген, всю Западную и часть Восточной Померании с г. Штеттин, г. Висмар и секуляризованные архиепископство Бремен и епископство Верден. Во владении Швеции оказались важные гавани Балтийского и Северного морей, она как владелица герм. княжеств стала членом империи и могла отныне посылать своих депутатов на рейхстаги. Франция получила быв. владения Габсбургов в Эльзасе и подтверждение своего суверенитета над лотарингскими епископствами Мец, Туль и Верден. Франция и Швеция, как державы-победительницы, были объявлены гл. гарантами выполнения В. м. Союзники держав-победительниц – герм. кн-ва Бранденбург, Мекленбург-Шверин, Брауншвейг-Люнебург – расширили свои территории за счёт секуляризованных епископств и монастырей. За герцогом Баварии был закреплён Верхний Пфальц и титул курфюрста. Была признана полная независимость от императора герм. князей в проведении как внутр., так и внешней политики (без права заключения внешних союзов, направленных против империи и императора) и тем самым юридически закреплена политич. раздробленность Германии. Из состава империи были выделены самостоят. государства: Швейцарский союз и Республика Соединённых Провинций (Нидерланды). В области религиозной В. м. уравнял в Германии кальвинистов (реформатов) в правах с католиками и лютеранами, узаконил секуляризацию церковных земель, произведённую до 1624, но лишил герм. князей права определять религ. принадлежность подданных.
В. м. закрепил победу в Тридцатилетней войне антигабсбургской коалиции, перечеркнул планы создания мировой «христианской» империи под эгидой исп. и австр. Габсбургов и подавления Реформации. Он обеспечил Франции на длительное время доминирующее положение в Зап. Европе, усилил позиции Швеции и её роль в европ. политике.
Автор Статьи: П. П. Черкасов