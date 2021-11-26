ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР 1648

Мир­ные до­го­во­ры, за­вер­шив­шие Тридцатилетнюю войну 1618-1648 гг.

За­клю­че­ны 24.10.1648 в го­ро­дах Вест­фа­лии – Мюн­сте­ре и Осна­брю­ке по­сле дли­тель­ных (с 1645) пе­ре­гово­ров: Оснаб­рюк­ский до­го­вор – ме­ж­ду им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии и его со­юз­ни­ка­ми, с од­ной сто­ро­ны, Шве­ци­ей и её со­юз­ни­ка­ми – с дру­гой; Мюн­стер­ский до­го­вор – ме­ж­ду им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии и его со­юз­ни­ка­ми, с од­ной сто­ро­ны, Фран­ци­ей и её со­юз­ни­ка­ми – с дру­гой. По­ло­же­ния В. м. ка­са­лись трёх во­про­сов: тер­ри­то­ри­аль­ные из­ме­не­ния; ре­лиг. от­но­ше­ния; по­ли­тич. уст­рой­ст­во им­пе­рии. Со­глас­но В. м., Шве­ция по­лу­чи­ла от им­пе­рии, по­ми­мо кон­три­бу­ции в 5 млн. та­ле­ров, о. Рю­ген, всю За­пад­ную и часть Вос­точной По­ме­ра­нии с г. Штет­тин, г. Вис­мар и се­ку­ля­ри­зо­ван­ные ар­хи­епи­скоп­ст­во Бре­мен и епи­скоп­ст­во Вер­ден. Во вла­де­нии Шве­ции ока­за­лись важ­ные га­ва­ни Бал­тий­ско­го и Се­вер­но­го мо­рей, она как вла­де­ли­ца герм. кня­жеств ста­ла чле­ном им­пе­рии и мог­ла от­ны­не по­сы­лать сво­их де­пу­та­тов на рейхс­та­ги. Фран­ция по­лу­чи­ла быв. вла­де­ния Габс­бур­гов в Эль­за­се и под­твер­жде­ние сво­его су­ве­ре­ни­те­та над ло­та­ринг­ски­ми епи­скоп­ст­ва­ми Мец, Туль и Вер­ден. Фран­ция и Шве­ция, как дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы, бы­ли объ­яв­ле­ны гл. га­ран­та­ми вы­пол­не­ния В. м. Со­юз­ни­ки дер­жав-по­бе­ди­тель­ниц – герм. кн-ва Бран­ден­бург, Мек­лен­бург-Шве­рин, Бра­ун­швейг-Лю­не­бург – рас­ши­ри­ли свои тер­ри­то­рии за счёт се­ку­ля­ри­зо­ван­ных епи­скопств и мо­на­сты­рей. За гер­цо­гом Ба­ва­рии был за­кре­п­лён Верх­ний Пфальц и ти­тул кур­фюр­ста . Бы­ла при­зна­на пол­ная не­за­ви­си­мость от им­пе­ра­то­ра герм. кня­зей в про­ве­де­нии как внутр., так и внеш­ней по­ли­ти­ки (без пра­ва за­клю­че­ния внеш­них сою­зов, на­прав­лен­ных про­тив им­пе­рии и им­пе­ра­то­ра) и тем са­мым юри­ди­че­ски за­кре­п­ле­на по­ли­тич. раз­дроб­лен­ность Гер­ма­нии. Из со­ста­ва им­пе­рии бы­ли вы­де­ле­ны са­мо­сто­ят. го­су­дар­ст­ва: Швей­цар­ский со­юз и Рес­пуб­ли­ка Со­еди­нён­ных Про­вин­ций (Ни­дер­лан­ды) . В об­лас­ти ре­ли­ги­оз­ной В. м. урав­нял в Гер­ма­нии каль­ви­ни­стов (ре­фор­ма­тов) в пра­вах с ка­то­ли­ка­ми и лю­те­ра­на­ми, уза­ко­нил се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­ных зе­мель, про­из­ве­дён­ную до 1624, но ли­шил герм. кня­зей пра­ва оп­ре­де­лять ре­лиг. при­над­леж­ность под­дан­ных.

В. м. за­кре­пил по­бе­ду в Три­дца­ти­лет­ней вой­не ан­ти­габс­бург­ской коа­ли­ции, пе­ре­черк­нул пла­ны соз­да­ния ми­ро­вой «хри­сти­ан­ской» им­пе­рии под эги­дой исп. и австр. Габс­бур­гов и по­дав­ле­ния Ре­фор­ма­ции. Он обес­пе­чил Фран­ции на дли­тель­ное вре­мя до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние в Зап. Ев­ро­пе, уси­лил по­зи­ции Шве­ции и её роль в ев­роп. по­ли­ти­ке.

Автор Статьи: П. П. Чер­ка­сов

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