ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (Dreißigjähriger Krieg) - военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе, продолжавшийся с 1618 по 1648 год. Война габсбургского блока (австрийские и испанские Габсбурги, католические князья Германии, папство) с антигабсбургской коалицией (протестанские князья Германии, Дания, Швеция, Голландия и Франция).

Причиной войны стала гегемонистская политика Габсбургов и стремление папства и католических кругов реставрировать власть Римской церкви в той части Германии, где в первой половине XVI века победила Реформация. Поводом начала войны стал конфликт чешских протестантов с императорской властью.

23 мая 1618 года королевские представители были выброшены из окон Чешской канцелярии (т.н. «Вторая пражская дефенестрация»), что было расценено как объявление войны. В ходе конфликта боевые действия вышли за пределы империи, что придало войне общеевропейский характер. Образовалось две коалиции: в антигабсбургский лагерь входили германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, Венеция, Савойя, поддержанные Англией, Голландией и Россией. Габсбургская коалиция включала в себя испанских и австрийских Габсбургов , большинство католических князей Германии, поддержанных папством и Речью Посполитой.

На территории Священной Римской империи, ставшей основным театром боевых действий, Тридцатилетняя война традиционно делится на четыре периода: чешский (1618-1620), закончившийся поражением чехов в битве у Белой горы (1620); датский (1625-1629), в ходе которого войска имперских полководцев Валленштейна и Тилли разгромили датские войска; шведский (1630-1635), начавшийся с успешного вторжения шведских войск в Германию и закончившийся убийством Валленштейна и поражением шведов при Нёрдлингене (1634); франко-шведский (1635-1648), когда с вступлением в войну Франции перевес оказался на стороне антигабсбургской коалиции.

Конфликты за пределами Германии принимали форму локальных войн: война Испании с Нидерландами, война за мантуанское наследство, Русско-польская война, Польско-шведская война и др.

Вестфальский мир 24 октября 1648 года, ставший результатом Вестфальского конгресса, открывшегося в 1641 году, закрепил баланс имперской системы, позволив ей просуществовать до 1806 года. Республика Соединённых провинций и Швейцарский союз были признаны независимыми государствами, Швеция получила устья почти всех судоходных рек Северной Германии, Франция - часть Эльзаса.

Тридцатилетняя война принесла колоссальные бедствия и разрушения народам Центральной Европы.

Иллюстрации:

Питер Снайерс. Битва у Белой горы (1620);

Карл Вальбом. Битва при Лютцене, смерть короля Густава Адольфа 16 ноября 1632 года (1855).