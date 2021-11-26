ПАВИЯ

ПАВИЯ (итал. Pavia) - город на севере Италии , в области Ломбардия , административный центр провинции Павия.

Население 68,3 тысяч человек (2012). Расположен в нижнем течении реки Тичино, в 35 км к югу от Милана. Железнодорожная станция на линии Милан - Генуя. В 10 км к западу от Павии проходит автомагистраль Милан - Генуя .

Первые поселения на месте современной Павии основаны лигурами, по сообщению Плиния Старшего , или инсубрами, по свидетельству Птолемея. Со II века до н. э. римский укреплённый пункт у моста через реку Тичино. С 49 года н. э. муниципий Тицинум (Ticinum). С конца III века центр епископства. С III века началось быстрое экономическое развитие города, ставшего местом чеканки монеты и центром производства оружия. В 452 году разграблен гуннами. После продолжительной осады в 476 году Павия захвачена и разрушена Одоакром. Подвергалась нападениям остготов, вестготов, в 553 году взята византийской армией во главе с Нарсесом. После завоевания лангобардами Северной Италии столица Лангобардского королевства (572). Под названием Папия (лат. Papia; от него происходит современное название) впервые упоминается в «Истории лангобардов» Павла Диакона (II, 15). В июне 774 года взята Карлом I Великим. До XII века оставалась столицей Итальянского королевства и местом коронации его королей. В конце IX - середине X веков неоднократно разорялась венграми. В 1004 году центр восстания (подавлено Генрихом II). В X-XII веках переживала период экономического подъёма, связанного с развитием ремесла (кожевенное производство, производство оружия, чеканка монеты и др.), сельского хозяйства и торговли. Опасаясь усиления Милана, в борьбе гвельфов и гибеллинов поддерживала императора, однако около 1170 года присоединилась к Ломбардской лиге, но её войско не участвовало в битве при Леньяно. После поражения император Фридрих I Барбаросса бежал в Павию. В конце XII века получила статус самоуправляющейся коммуны. С 1359 года подчинена Милану. Основание университета (1361) укрепило позиции Павии как одного из крупнейших центров изучения права. В ходе Итальянских войн 1494-1559 годов при Павии французская армия (около 26,5 тысяч человек, 53 орудия) во главе с Франциском I 24.2.1525 года потерпела сокрушительное поражение от императорского войска (23 тысяч человек, 17 орудий). После пресечения династии Сфорца вместе с Миланским герцогством включена в состав владений испанских Габсбургов. В 1706 году в ходе войны за Испанское наследство захвачена австрийской армией под командованием Евгения Савойского и отошла к австрийским Габсбургам. Во время войн за Польское наследство и Австрийское наследство французская армия дважды занимала Павию (в 1733 и 1745 годах). В мае 1796 года оккупирована французами, входила в состав Цизальпинской республики, с 1802 года - Итальянской республики 1802-1805 годов, с 1805 года - Итальянского королевства. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов отошла к Ломбардо-Венецианскому королевству в составе Австрийской империи. В результате австро-итало-французской войны 1859 года вместе с Ломбардией вошла в Сардинское королевство. С 1861 года в составе единого Итальянского королевства.

Многочисленные средневековые башни формируют облик исторического центра Павии (в том числе башня Торре-Чивика, 1330, перестроена в 1583 году архитектором П. Тибальди, обрушилась в 1989 году). Один из главных памятников романского стиля в Ломбардии - церковь Сан-Микеле-Маджоре (в формах, близких церкви Сант-Амброджо в Милане, конец XI века - 1155, своды и верхняя часть стен перестроены во 2-й половине XV века; одна из наиболее обширных в Италии программ романского скульптурного декора, включает в себя, наряду с религиозными сценами, анималистические мотивы, заимствованные на Ближнем Востоке, около 1125-1130 годов). Под влиянием её архитектуры сложился облик других романских церквей Павии: Сан-Пьетро-ин-Чьел-д’Оро [основана в VI веке, могилы Августина Блаженного (готическая Арка-ди-Сант-Агостино, 1362), Боэция, короля лангобардов Лиутпранда, нынешнее здание освящено в 1132 году], Сан-Теодоро (1117, в интерьере - две фрески, изображающие панораму города с высоты птичьего полёта, 1525, художник Б. Ланцани, реставрация 1887-1910 годов). В формах готики: церкви Сан-Франческо-д’Ассизи (1238-1298 годы), Санта-Мария-дель-Кармине (1374, 1432-1461 годы, центральная часть фасада - 1854, архитектор Дж. Маркези, колокольня - около 1450 года), замок Висконти (Кастелло-Висконтео, 1360-1365 годы, ныне Городские музеи). Собор Санто-Стефано (строительство начато в 1488 году под руководством архитектора К. Рокки, затем Дж.А. Амадео и Дж.Дж. Дольчебуоно, фасад и купол завершены в 1898 году) в ренессансных формах, характерных для Ломбардии. С 1488-1497 годов в проектировании участвовал Д. Браманте, разработавший (возможно, под влиянием идей центрально-купольных построек Леонардо да Винчи) план в форме греческого креста со средокрестием, перекрытым большим октагоном. В соответствии с идеями Браманте были возведены крипта, сакристии и нижняя часть стен. С именем Браманте связывают и проект церкви Санта-Мария-ди-Канепанова (1500-1507 годы, реализован архитектором Дж.А. Амадео).

На расстоянии 8 км от города - Павийская Чертоза (ныне Музей Павийской Чертозы, строительство начато в 1396 году, архитекторы Г. Солари, Дж. А. Амадео, скульпторы Дж.А. Амедео, А. и К. Мантегацца, А. и Ф. Солари и др.) в характерном для Ломбардии XV века раннеренессансном стиле, объединяющем готические элементы и ренессансный принцип пространственной организации. Церковь служила усыпальницей миланских герцогов (надгробия, фрески, интарсии, алтарные образы), монастырские здания сгруппированы вокруг больших дворов.

Университет Павии основан в 1361 году, при нём действуют музеи: естественной истории (1771), минералогии, истории университета и др.; ботанический сад (1773); библиотека (1763). Городские музеи (основаны в 1838 году; археологический, Музей Средневековья и Возрождения, Музей Рисорджименто, Пинакотека Маласпина и др.). Театр Фраскини (основан в 1773 году), театральная компания Смарамальди.

Основа городской экономики - сфера услуг (туристич. бизнес, торговля и др.). Центр сельскохозяйственного района (выращивают зерновые, в том числе рис, овощи, виноград; развито молочное скотоводство).

Иллюстрации:

Архив БРЭ; Павия. Церковь Сан-Микеле-Маджоре. Конец XI века - 1155 год.

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