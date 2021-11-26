ОЛИВСКИЙ МИР 1660
ОЛИВСКИЙ МИР 1660 года - между Швецией, с одной стороны, Речью Посполитой, Священной Римской империей и Бранденбургом - с другой, завершивший (наряду с Копенгагенским миром 1660 года) Северную войну 1655-1660 годов.
Подписан 3 мая 1660 года в монастыре Олива близ Данцига (ныне Гданьск). Инициатором мирных переговоров и посредником на них являлась Франция, заинтересованная в скорейшем завершении войны на востоке Европы с целью использовать поддержку союзной ей Швеции в борьбе за Испанские Нидерланды. Переговоры фактически начались в городе Торн (ныне Торунь) осенью 1659 года, после заключения Пиренейского мирного договора 1659 года (предварительное обсуждение велось с марта 1659 года). В них периодически участвовали также представители Дании, Нидерландов, герцога Курляндского и князя Нойбургского. Польскую делегацию возглавляли канцлеры Н. Пражмовский и К. Пац, шведскую - М.Г. Делагарди (сын Я.П. Делагарди) и Б.Г. Оксеншерна (двоюродный племянник А. Оксеншерны), бранденбургскую - барон Й. фон Ховербек, делегацию империи - граф Ф.К. Коловрат (Либштейнский). Представители Дании, Нидерландов, Бранденбурга и императора Леопольда I всячески затягивали переговоры, поэтому их официальная часть началась лишь 17 января 1660 года. В соответствии с условиями Оливского мира польский король Ян Казимир (1648-1668; смотри Ваза) отказывался от притязаний на шведскую корону, но сохранил титул шведского наследника. Швеция закрепила за собой Эстляндию с островом Эзель (Сааремаа), Лифляндию и Ригу, находившиеся под её контролем по условиям Альтмаркского перемирия 1629 года и Штумсдорфского договора 1635 года. Ей были возвращены владения в Померании, занятые в ходе войны её противниками. Подтверждались ликвидация вассальной зависимости Восточной Пруссии от Польши (установлена Велявско-Быдгощским договором 1657 года) и её переход под суверенитет Бранденбурга. Оливский мир окончательно разрешил конфликты между Швецией и Речью Посполитой, сохранявшиеся с конца XVI века, свидетельствовал о возросшей роли Швеции и Бранденбурга в европейской политике, а также ускорил заключение Кардисского мира 1661 года.
Исторические источники:
Dumont J. Corps universel diplomatique du droit des gens... Amst.; La Haye, 1728. Vol. 6. Pt. 2;
Select Documents of European history. L., 1930. Vol. 2;
The Consolidated treaty series / Ed. by C. Parry. Dobbs Ferry, 1969. Vol. 6.