ОЛИВСКИЙ МИР 1660

ОЛИВСКИЙ МИР 1660 года - ме­ж­ду Шве­ци­ей, с од­ной сто­ро­ны, Ре­чью По­спо­ли­той, Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей и Бран­ден­бур­гом - с дру­гой, за­вер­шив­ший (на­ря­ду с Ко­пен­га­ген­ским ми­ром 1660 года) Се­вер­ную вой­ну 1655-1660 годов.

Под­пи­сан 3 мая 1660 года в монастыре Оли­ва близ Дан­ци­га (ны­не Гданьск). Ини­циа­то­ром мир­ных пе­ре­го­во­ров и по­сред­ни­ком на них яв­ля­лась Фран­ция, за­ин­те­ре­со­ван­ная в ско­рей­шем за­вер­ше­нии вой­ны на вос­то­ке Ев­ро­пы с це­лью ис­поль­зо­вать под­держ­ку со­юз­ной ей Шве­ции в борь­бе за Испанские Ни­дер­лан­ды. Пе­ре­го­во­ры фак­ти­че­ски на­ча­лись в городе Торн (ны­не То­рунь) осе­нью 1659 года, по­сле за­клю­че­ния Пи­ре­ней­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1659 года (пред­ва­рительное об­су­ж­де­ние ве­лось с мар­та 1659 года). В них пе­рио­ди­че­ски уча­ст­во­ва­ли так­же пред­ста­ви­те­ли Да­нии, Ни­дер­лан­дов, гер­цо­га Кур­лянд­ско­го и кня­зя Ной­бург­ско­го. Польскую де­ле­га­цию воз­глав­ля­ли канц­ле­ры Н. Праж­мо­вский и К. Пац, швед­скую - М.Г. Де­ла­гар­ди (сын Я.П. Де­ла­гар­ди) и Б.Г. Ок­сен­шер­на (двою­род­ный пле­мян­ник А. Ок­сен­шер­ны), бран­ден­бург­скую - ба­рон Й. фон Хо­вер­бек, де­ле­га­цию им­пе­рии - граф Ф.К. Ко­ло­врат (Либштейнский). Пред­ста­ви­те­ли Да­нии, Ни­дер­лан­дов, Бран­ден­бур­га и императора Лео­поль­да I вся­че­ски за­тя­ги­ва­ли пе­ре­го­во­ры, по­это­му их официальная часть на­ча­лась лишь 17 января 1660 года. В со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми Оливского мира польский ко­роль Ян Ка­зи­мир (1648-1668; смотри Ва­за) от­ка­зы­вал­ся от при­тя­за­ний на шведскую ко­ро­ну, но со­хра­нил ти­тул шведского на­след­ни­ка. Шве­ция за­кре­пи­ла за со­бой Эс­т­лян­дию с островом Эзель (Саа­ре­маа), Лиф­лян­дию и Ри­гу, на­хо­див­шие­ся под её кон­тро­лем по ус­ло­ви­ям Альт­марк­ско­го пе­ре­ми­рия 1629 года и Штумс­дорф­ско­го до­го­во­ра 1635 года. Ей бы­ли воз­вра­ще­ны вла­де­ния в По­ме­ра­нии, за­ня­тые в хо­де вой­ны её про­тив­ни­ка­ми. Под­твер­жда­лись ли­к­ви­да­ция вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти Восточной Прус­сии от Поль­ши (ус­та­нов­ле­на Ве­ляв­ско-Быд­гощ­ским до­го­во­ром 1657 года) и её пе­ре­ход под су­ве­ре­ни­тет Бран­ден­бур­га. Оливский мир окон­ча­тель­но раз­ре­шил кон­флик­ты ме­ж­ду Шве­ци­ей и Ре­чью По­спо­ли­той, со­хра­няв­шие­ся с конца XVI века, сви­де­тель­ст­во­вал о воз­рос­шей ро­ли Шве­ции и Бран­ден­бур­га в ев­ропейской по­ли­ти­ке, а так­же ус­ко­рил за­клю­че­ние Кар­дис­ско­го ми­ра 1661 года.

Исторические ис­точники:

Dumont J. Corps universel di­plo­ma­tique du droit des gens... Amst.; La Haye, 1728. Vol. 6. Pt. 2;

Select Documents of European history. L., 1930. Vol. 2;

The Consolidated treaty series / Ed. by C. Parry. Dobbs Ferry, 1969. Vol. 6.

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