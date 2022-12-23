МАКСИМИЛИАН I БАВАРСКИЙ

Максимилиан I ( нем . Maximilian) Баварский (17.04.1573, Мюнхен — 27.09.1651, Ингольштадт) — герцог Баварии (с 1597), курфюрст (с 1623), один из крупнейших деятелей эпохи Тридцатилетней войны 1618—1648 . Представитель династии Виттельсбахов , сын и наследник баварского герцога Вильгельма V (1548—1626). Воспитывался в строгом католическом духе. В 1587 начал обучение в иезуитском университете Ингольштадта, в котором на почве религиозных взглядов близко сошелся с Фердинандом Штирийским, будущим императором Фердинандом II Габсбургом . Свободно владел латынью, древнегреческим и чешским, особое внимание уделял изучению юриспруденции. По окончании университетского курса отправился в путешествие, побывав в Праге, Риме, итальянских государствах и Франции. После добровольного отречения Вильгельма V в 1597 получил титул герцога. Во внутренней политике проводил реформы, направленные на укрепление абсолютной власти. Благодаря финансовым и административным преобразованиям Бавария смогла выплатить долги и начала вести активную внешнюю политику, направленную на возвышение позиций Виттельсбахов и борьбу с Габсбургами. В 1609, в ответ на появление Евангелической унии , М. I стал инициатором создания Католической лиги . По Мюнхенскому договору 1619 с Фердинандом II за военную поддержку против Фридриха V получил титул курфюрста и расширил свои владения за счет присоединения Верхнего Пфальца. Во вновь включенных территориях проводил политику рекатолизации, приветствовал Реституционный эдикт 1629. Опасаясь усиления А. В. Валленштейна , с помощью интриг способствовал смещению генералиссимуса в 1630 и 1634. Несмотря на период военных неудач (вторжение шведов и захват Мюнхена в 1632), победа габсбургских сил при Нёрдлингене в 1634 вернула Баварии былой престиж, что отразилось в Пражском мире 1635. В последний период войны главной целью М. I было удержание присоединенных территорий и титула курфюрста. В 1647 Бавария заключила Ульмское перемирие 1620 с Францией и Швецией. Сохранение курфюршеского достоинства получило международное подтверждение по итогам Вестфальского мира 1648. По окончании войны М. I активно занялся восстановлением экономики своих владений. Укрепил позиции католической церкви, способствовал распространению культа Девы Марии. Был покровителем искусств, собрал коллекцию живописи. До последних дней активно участвовал в политике, умер в Ингольштадте в 1651.

Ист. : Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbundeten 1618—1651. Munchen, 1907— (продолжающееся издание).

Лит. : Albrecht D. Maximilian I. von Bayern 1573—1651. Munchen, 1998; Kaiser M. Politik und Kriegfuhrung. Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische Liga im Drei?igjahrigen Krieg. Munster, 1999. А. В. Лазарева.