МАГДЕБУРГ

Магдебург — город в Германии, столица земли Саксония-Анхальт (с 1947), центр архиепископства (968—1680). Расположен на р. Эльба. Население — 228 910 чел. (2021).Впервые упомянут в капитулярии 805 (

Впервые упомянут в капитулярии 805 (Magadoburg). Был центром торговли и форпостом на границе со славянскими землями. В 937 Оттон I основал бенедиктинский монастырь и даровал ему значительные привилегии (пошлины, чеканка монеты, власть над поселением). В городе находилась резиденция короля.В 968 была основана кафедра архиепископа, которому подчинялись

В 968 была основана кафедра архиепископа, которому подчинялись Бранденбург , Хавельберг, Мерзебург, Майсен и Цайц. Права на М. перешли архиепископу. Восстание славян в 983 отрицательно сказалось на регионе и способствовало сокращению территории диоцеза: отделились Бранденбург и Хавельберг, было основано архиепископство Гнезно . Императоры отдавали предпочтение Мерзебургу и Гослару. Положение архиепископов М. осложнилось конфликтом императоров Генриха IV и Генриха V с саксонской знатью, а также поддержкой ими Вельфов против Штауфенов.

К концу X в. М. был значительным торговым поселением. Его развитию способствовали пожалования Оттона II (973, 975, 979) и Конрада II (1025). Архиепископ Вихман записал городское право М. (1188), ставшее основой Магдебургского права . Во 2-й половине XII в. появились цеха кожевников, башмачников, ткачей и др.

С конца XI в. монастырский бейлиф и затем шультгейс вершили суд в М. В начале XII в. управлением города занималась коллегия светских судей — шеффенов, а с 1244 — городской совет. Коллегия шеффенов продолжала действовать как суд Магдебургского права. В конце XIII в. М. присоединился к Ганзе , но попытка получить статус имперского города не удалась.Город постоянно конфликтовал со своим сеньором, что даже привело к убийству архиепископа в 1325. Последнему удалось укрепить свою власть над городом в конце

Город постоянно конфликтовал со своим сеньором, что даже привело к убийству архиепископа в 1325. Последнему удалось укрепить свою власть над городом в конце XV в.Вследствие проповедей Мартина

Вследствие проповедей Мартина Лютера М. стал оплотом протестантства, вступил в Шмалькальденский союз (1531). Во время Тридцатилетней войны М. был осажден Валленштейном (1629), сильно разрушен после взятия 20 мая 1631 имперскими войсками Паппенгейма. По Вестфальскому миру 1648 М. вошел в состав Бранденбурга (окончательно в 1680), по Тильзитскому миру 1807 — в состав Вестфальского королевства. По решению Венского конгресса 1814 — 1815 стал столицей провинции Саксония (Пруссия). До 1900 сохранял статус крепости, что препятствовало развитию города.Во время Второй мировой войны М. сильно пострадал: 16 января 1945 бомбардировка британскими ВВС разрушила более половины города. Население М. за годы войны сократилось вдвое. В 1945—1949 М. находился в советской зоне оккупации Германии, затем — в ГДР. Объединение Германии в 1990 привело к сильному сокращению населения М.

Во время Второй мировой войны М. сильно пострадал: 16 января 1945 бомбардировка британскими ВВС разрушила более половины города. Население М. за годы войны сократилось вдвое. В 1945—1949 М. находился в советской зоне оккупации Германии, затем — в ГДР. Объединение Германии в 1990 привело к сильному сокращению населения М.

Лит. : Beumann H. Theutonum nova metropolis. Studien zur Geschichte des Erzbistums Magdeburg in ottonischer Zeit. Koln etc., 2000; Magdeburg. Die Geschichte der Stadt 805—2005 / Hrsg. M. Puhle, P. Petsch. Dossel, 2005. А. А. Анисимова.