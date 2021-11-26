МАДРИДСКИЙ МИР 1526
МАДРИДСКИЙ МИР 1526 года - мир между императором Священной Римской империи Карлом V и французским королём Франциском I.
Заключён 14 января в Мадриде в ходе Итальянских войн 1494-1559 годов после поражения французских сил близ Павии в 1525 году и пленения испанцами Франциска I.
По Мадридскому миру французский король отказывался от притязаний на Милан, Артуа, Геннегау (Эно), герцогство Бургундия, обязался возвратить выступавшим на стороне Испании герцогу Шарлю де Бурбону и принцу Филиберту Оранскому конфискованные у них владения, уплатить долг Карла V английскому королю.
Вернувшись в марте 1526 года из плена, Франциск I аннулировал Мадридский мир и в конце июня возобновил военные действия.