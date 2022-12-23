ЛЮБЕКСКИЙ МИР 1629 Любекский мир 1629 — мирный договор, заключенный 22 мая 1629 в Любеке между Данией и Священной Римской империей в ходе Тридцатилетней войны 1618—1648.

Любекский мир 1629 — мирный договор, заключенный 22 мая 1629 в Любеке между Данией и Священной Римской империей в ходе Тридцатилетней войны 1618—1648 . Подписан датским королем Кристианом IV и имперским полководцем А. Валленштейном , завершил так называемый датский период войны. В 1625 Кристиан IV на правах герцога Шлезвиг-Гольштейна вторгся в северогерманские земли, стремясь использовать начавшийся конфликт в своих целях. Официальным поводом для интервенции стала защита интересов протестантов, однако в реальности Дания намеревалась расширить свои владения и не допустить усиления позиций императора Фердинанда II Габсбурга на побережье Северного и Балтийского морей. Поначалу война складывалась удачно для датчан. Однако в 1626—1627 Валленштейну совместно с войсками имперского генерала И. Тилли удалось выиграть несколько важных сражений, что вынудило датского короля бежать на острова. Войска империи сумели отвоевать у датчан северогерманские земли и продвинуться до датских границ. Кристиан IV предпринял несколько попыток контрударов, но все они не принесли желаемых результатов. Военные успехи укрепили позиции Фердинанда II и позволил ему издать в 1629 Реституционный эдикт, согласно которому большая часть протестантской собственности, конфискованной в немецких княжествах в эпоху Реформации, перешла обратно к католикам. В январе 1629 в ответ на эдикт против империи в войну вступила Швеция, но датский король был вынужден начать мирные переговоры. По условиям Л. м. Дания обязывалась вмешиваться в имперские дела только в том случае, если под угрозой оказывались ее непосредственные владения в империи. Спорные вопросы надлежало решать мирными средствами, прибегая к помощи третейских судей. Обе стороны отказывались от возмещения ущерба. Права Дании на северогерманские владения сохранялись, однако в реальности датский король был вынужден признать сложившийся здесь статус-кво, что подразумевало имперский контроль над целым рядом северогерманских территорий. Кристиану IV был возвращен занятый Валленштейном Шлезвиг-Гольштейн. Л. м. предусматривал немедленный обмен военнопленными.

Ист .: Der Friede von Lubeck // Gegenreformation und Dreißigjahriger Krieg. 1555—1648 (Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Band 4). Stuttgart, 1996. S. 276—279.

Лит .: Lockhart P. D. Denmark, 1513—1660: the Rise and Decline of a Renaissance Monarchy. Oxford, 2007; Kampmann Ch. Europa und das Reich im Dreißigjahrigen Krieg: Geschichte eines europaischen Konflikts. Stuttgart, 2013. А. В. Лазарева.