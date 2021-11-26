ЛУНДСКИЙ МИР 1679

Лу́ндский мир 1679 — мирный договор, подписанный в Лунде 26 сентября 1679 между Швецией и Данией. Л. м. завершил так называемую войну за Сконе (Skanekriget), продолжавшуюся в 1675—1679, подтвердил условия Нимвегенского мирного договора 1678—1679 , по которому датский король Кристиан V обязался возвратить Швеции Сконе и другие территории на юге Скандинавского п-ова, а также заключенного 23 сентября 1679 при посредничестве Франции мирного договора в Фонтенбло. Подтвердил условия Роскилльского мира 1658 и Копенгагенского мира 1660 . Был урегулирован вопрос о взимании так называемых Зундских ­пошлин. Кристиан V обязался также восстановить прежние привилегии его вассала и фактического союзника Швеции, герцога Гольштейн-­Готторпского.

Лит .: Rystad G. Kampen om Skane. Lund, 2005.