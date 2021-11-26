ЛЕПАНТНО, БИТВА ПРИ

Лепа́нто, битва при — венецианское название Нафпактос (Греция) на cеверном берегу залива Патраикос, близ которого 7 октября 1571 произошло крупное сражение между турецким и объединенным христианским флотами. Сражению предшествовали захват турками Кипра и других венецианских владений и торговых факторий в Морее и на островах Эгейского моря, установление османского сюзеренитета над Алжиром. Для противостояния турецкой экспансии 20 мая 1571 была создана Священная лига в составе Испанской монархии, Папского престола (папа Пий V ), Венеции, Генуи и других итальянских государств. Флот Лиги (его основную ударную силу составили 208 галер) под командованием дона Хуана Австрийского обнаружил турецкие силы во главе с Али-пашой Муэдином-заде (275 галер) в заливе Патраикос и атаковал их. Сражение, распавшееся на отдельные ожесточенные схватки, завершилось полной победой христиан. Потери турок составили около 30 тыс. человек убитыми и ранеными, 3 тыс. человек попали в плен. Христиане захватили или потопили почти весь турецкий флот (спаслись лишь 35 судов), освободили 15 тыс. невольников, использовавшихся в качестве гребцов на галерах. Флагманский корабль Али-паши Муэдина-заде был взят на абордаж, сам Али-паша погиб. Победа при Л. позволила развеять миф о непобедимости турок на море, в контексте Контрреформации она широко использовалась Габсбургами и папством для пропаганды успехов католицизма, была запечатлена на картинах знаменитых художников. Однако победа почти не повлияла на исход противоборства между христианскими государствами и Османской империей (по договору 1573 Венеция уступила последней Кипр, в 1574 под власть турок вернулся Тунис, захваченный годом ранее Хуаном Австрийским). Битва при Л. — последнее крупное сражение парусно-гребных флотов.

Лит .: Garcia Hernan D., Garcia Hernan E. Lepanto: el dia despues. Madrid, 1999; Barbero A. Lepanto: la battaglia dei tre imperi. Roma, 2012; Beeching J. The Galleys at Lepanto. New York, 1983; Bicheno H. Crescent and Cross: the Battle of Lepanto, 1571. London, 2003; Rivero Rodriguez M. La batalla de Lepanto: cruzada, guerra santa e identidad cristiana. Madrid, 2008; Minguez V. Infierno y gloria en el mar. Los Habsburgo y el imaginario artistico de Lepanto (1430—1700). Castellon de la Plana, 2017.